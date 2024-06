Ondas invadiram o Mirante do Leme - Reprodução

Publicado 30/06/2024 17:35 | Atualizado 30/06/2024 17:57

Rio - O mirante do Leme, na Zona Sul, foi invadido por fortes ondas neste domingo (30). Segundo a Marinha do Brasil, a ressaca no mar deve se estender até a próxima terça-feira (2). Para os próximos dias, a previsão é que as temperaturas mínimas variem entre 15ºC e 18ºC.

Ondas invadem Mirante do Leme, na Zona Sul, neste domingo (30). Segundo a Marinha do Brasil, a ressaca no mar deve se estender até a próxima terça-feira (2)



Crédito: Reprodução/redes sociais#ODia pic.twitter.com/uslE3su69z — Jornal O Dia (@jornalodia) June 30, 2024



Ainda neste domingo (30), o mar também invadiu a orla da praia do Leblon, na mesma região. Segundo o Centro de Operações Rio, equipes da Comlurb atuaram na limpeza da Avenida Delfim Moreira.



Segundo o Alerta Rio, para esta noite, o céu permanece encoberto na cidade e com previsão de chuva fraca a ocasionalmente moderada isolada. As temperaturas chegaram a 15,4ºC.



Na segunda-feira (1º), o tempo permanece instável, em função de áreas de instabilidade somadas ao transporte de umidade. Desta forma, ao longo do dia o céu estará nublado a encoberto e deve haver chuva fraca a moderada a qualquer momento. As temperaturas deverão ser máximas de 23ºC e mínima de 15ºC.



Na terça-feira (2), haverá redução gradativa de nebulosidade ao longo do dia, com previsão de chuva fraca isolada até o período da madrugada. Os ventos também estarão fracos a moderados e as temperaturas em elevação, com máxima de 29ºC e mínima de 16ºC.



Para quarta (3) e quinta-feira (4) , a previsão é de céu com poucas nuvens e sem chuva. As temperaturas devem variar entre 33ºC e 18ºC.