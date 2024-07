A dupla foi flagrada furtando a cabine do BPVE - Reprodução

Publicado 30/06/2024 19:56

Rio - Uma cabine da Polícia Militar foi alvo de dois criminosos na Linha Amarela. A ação foi flagrada por um motorista que passava pelo local e divulgada nas redes sociais neste domingo (30). Na imagens, a dupla aparece furtando fios de cobre do ar-condicionado.



O caso ocorreu em plena à luz, nas proximidades da Avenida Brasil. No momento do crime, a cabine, que serve como ponto de apoio do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), estava vazia.

Procurada, a PM explicou que, assim que tomou conhecimento, o comando do BPVE intensificou o policiamento no local e iniciou uma série de ações de varredura na região. Até o momento, ninguém foi preso.



"A cabine serve de apoio para o policiamento ostensivo, que atua na região de maneira dinâmica através de viaturas e com roteiros planejados", disse em nota.

Questionados sobre a quantidade do material roubado, a corporação não respondeu.