As buscas na praia iniciaram ainda no sábado (29) - Reprodução

Publicado 30/06/2024 17:44

Rio - O Corpo de Bombeiros busca por um adolescente de 16 anos, que desapareceu no mar na praia de Vilatur, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, na tarde de sábado (29).

Segundo os militares, o quartel da cidade foi acionado às 16h40 e iniciaram as buscas com auxílio de helicópteros. Neste domingo (30), a procura continua com apoio de guarda-vidas e drones.

Nas redes sociais, testemunhas revelam que o adolescente B. C. Q. estava com um amigo pegando conchas próximo ao mar quando foram surpreendidos por fortes ondas. O colega conseguiu sair sem ajuda.

Aviso de ressaca