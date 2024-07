Drogas foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal em porta-malas de carro na BR-101 - Divulgação / PRF

Drogas foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal em porta-malas de carro na BR-101Divulgação / PRF

Publicado 30/06/2024 18:01

Rio - Um homem foi preso em flagrante, na tarde deste sábado (29), com cerca de 15 quilos de maconha e cocaína na BR-101, em Casimiro de Abreu, Região dos Lagos Fluminense. A identificação do detido não foi divulgada.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes do Grupo de Patrulhamento Tático da 8ª Delegacia (Campos dos Goytacazes) suspeitaram de um carro, que seguia no sentido Macaé, e deram ordem de parada. Durante a fiscalização, os policiais localizaram os entorpecentes no porta-malas do veículo. No total, havia cerca de nove quilos de maconha e 6,1 quilos de cocaína.

Em depoimento aos policiais, o homem contou que estava levando as drogas do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, até o bairro de Cidade Praiana, em Rio das Ostras, também na Região dos Lagos, onde os entorpecentes seriam distribuídos.

O homem foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal de Macaé, onde o caso foi registrado. Após os trâmites legais, ele foi transferido à prisão, onde vai responder por tráfico de drogas e pode pegar até 15 anos de reclusão.