As empresas apoiam as Forças de Segurança do estadoArquivo/Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 30/06/2024 15:57 | Atualizado 30/06/2024 17:01

Rio - Entidades empresariais que atuam no Rio de Janeiro divulgaram, neste domingo (30), uma carta aberta cobrando mais segurança, diante do cenário de violência no estado. No documento, 21 instituições se uniram para pedir por um estado mais seguro e próspero para a economia e desenvolvimento.



No texto, os empresários citam a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 635 (ADPF 635). Apresentado ao Supremo Tribunal Federal (STF) em 2019, o documento estabelece restrições para realização de operações policiais no Rio durante o período da pandemia. A partir da ADPF 635, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) passou a receber justificativas de excepcionalidade das ações policiais no estado.

"Nosso Rio de Janeiro vive um cenário de flagrante guerra contra o crime, com números assustadores de violência, equivalentes e até maiores que de países em guerra, tendo sido agravado nos períodos pandêmico e pós-pandêmico, principalmente com o advento da ADPF 635", afirma o documento.



Além disso, as empresas pedem por mais rigor nas leis: "Queremos um basta! Criminoso é criminoso e precisa ser tratado com o devido rigor da lei, para que a sociedade possa gozar da saudosa e tão desejada liberdade preconizada em nossa Constituição. Não existe progresso sem ordem".

As entidades que assinaram a carta foram: Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas e Logística do Rio de Janeiro (Sindicarga); Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviário de Cargas de Campos -RJ (Sintransportes); Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de Nova Friburgo (Setcanf); Logística Brasil – Brazilian Shippers Association; A Associação dos Importadores e Intervenientes em Comércio Exterior do Estado do Rio de Janeiro (AComexRio); Associação de Atacadistas e Distribuidores do Estado do Rio de Janeiro (Aderj); Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB); Rio Indústria; Associação de Supermercados do Estado do Rio (Asserj); BGA - Bolsa de Gêneros Alimentícios RJ (BGA); Sindicato Comércio Atacadista Materiais Construção Mun RJ (Sincomac); Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado do Rio de Janeiro (Sindaerj); Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro (Semove); Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL); Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (Sindilojas); Sindicato dos Operadores Portuários do Estado do Rio de Janeiro (Sindoperj); Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros (TransÔnibus); Federação do Transporte de Cargas do Estado do Rio de Janeiro (Fetranscarga); Associação da empresas e estaleiros do Caju e Ilha do Fundão (AECI); e Instituto Coalizão Rio.



Veja a carta na íntegra:



"Nosso Rio de Janeiro vive um cenário de flagrante guerra contra o crime, com números assustadores de violência, equivalentes e até maiores que de países em guerra, tendo sido agravado nos períodos pandêmico e pós-pandêmico, principalmente com o advento da ADPF 635*, que vem há mais de 3 anos restringindo drasticamente as operações policiais.



Nossas bravas e heroicas forças de segurança têm sido, resilientemente, a última barreira contra o domínio completo por parte do crime organizado, num verdadeiro “enxugar de gelo”, contra o leniente sistema das audiências de custódia e das famigeradas “saidinhas” dos detentos/criminosos.



Em completo antagonismo aos anseios da sociedade que produz, paga seus impostos e deseja um Rio melhor, temos percebido uma verdadeira guerra informacional, que vitimiza os criminosos e macula a imagem das nossas Forças de Segurança. Forças estas, representadas por verdadeiros guerreiros, policiais que deixam suas famílias para defender as nossas, dispostos ao enfrentamento e, por vezes, a dar sua própria vida em defesa da sociedade, de nossos negócios e nosso patrimônio.



Queremos um BASTA!

Nesta carta, as entidades, representantes de empresas e empresários, de diversos setores da cadeia produtiva, conscientes de que a economia e o desenvolvimento inexistem sem a garantia da ordem e da segurança pública, conclamam a união de todos em busca de um Rio de Janeiro mais seguro e próspero.

Ressaltamos que a segurança pública é um tema transversal a todas as Entidades, sem a qual não existem empresas, empregos e uma sociedade livre. Como consequência da referida ADPF 635*, observamos o enriquecimento e a expansão territorial das facções criminosas, restringindo o direito de ir e vir da população.



Temos visto nosso Rio de Janeiro se tornar porto seguro de criminosos foragidos de outros Estados, servindo como uma grande incubadora do crime organizado.

Queremos um BASTA! Criminoso é criminoso e precisa ser tratado com o devido rigor da Lei, para que a sociedade possa gozar da saudosa e tão desejada liberdade preconizada em nossa Constituição.



Não existe PROGRESSO SEM ORDEM.



Por um RIO MAIS SEGURO, escolhemos sempre o lado do bem, estamos ao lado de nossas Forças de Segurança, a quem expressamos o nosso muito obrigado"