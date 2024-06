Primeiras unidades do Morar Carioca da comunidade do Aço são entregues neste domingo (30) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Primeiras unidades do Morar Carioca da comunidade do Aço são entregues neste domingo (30)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 30/06/2024 17:03 | Atualizado 30/06/2024 17:09

Rio - A comunidade do Aço, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, recebeu, neste domingo (30), as primeiras unidades do conjunto habitacional do programa Morar Carioca. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o prefeito Eduardo Paes (PSD) participaram da inauguração de três dos 44 blocos previstos no projeto e entregaram 16 apartamentos a famílias da região.

O programa prevê a construção de 704 unidades residenciais, beneficiando cerca de quatro mil pessoas. Divididos em 44 prédios com quatro andares e quatro apartamentos por pavimento - totalizando 16 unidades por bloco - as moradias têm 50m² e contam com dois quartos, sala, cozinha, área de serviço e varanda. Todas as 16 unidades inauguradas neste domingo foram entregues mobiliadas aos novos moradores.

fotogaleria

As obras do Morar Carioca do Aço começaram em maio de 2023 e ainda não estão 100% concluídas. Segundo a Prefeitura do Rio, outros dois blocos serão finalizados nas próximas semanas. A expectativa é que 18 prédios sejam entregues até o final do ano e que todas as unidades sejam finalizadas até 2026.

Os investimentos na região foram de aproximadamente R$ 243 milhões, sendo R$ 198 milhões do município e R$ 45 milhões do Governo Federal, realizado através de um empréstimo já assinado pela Prefeitura do Rio com o Banco do Brasil. A obra é de responsabilidade da Empresa Municipal de Urbanização, a Rio-Urbe.

"Tenho grande prazer em entregar uma casa. Por isso, estou aqui. Temos de acabar com o preconceito de que pessoas mais pobres gostam de coisas ruins, de qualidade inferior. O Eduardo está sempre pedindo dinheiro. E digo: quem quer dinheiro do governo federal não tem de fazer discurso, tem de apresentar projeto. E ele vem sempre com um projeto e a gente sabe que cada real aplicado no Rio é em favor do povo trabalhador da cidade", afirmou Lula que participou da cerimônia de inauguração ao lado da primeira-dama, Janja Lula da Silva.

O evento também contou com a presença da presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros. Junto de Lula, Paes entregou as chaves e os documentos das novas moradias as famílias.

O primeiro casal a ser contemplado pelo programa foi Carmelita e Demerval Gomes de Souza. Eles são moradores da comunidade há 50 anos.

"Estou muito feliz de morar numa casa que tem tudo: fogão, geladeira, cama, sofá, armário, televisão. Nunca pensei que fosse morar numa casa assim. A antiga era no tijolo, com o teto muito baixo e muito quente. Agora, tem até varanda", comemorou Carmelina.

O programa Morar Carioca do Aço inclui, ainda, a construção de uma área de lazer de 28 mil metros quadrados. Nela, terão praças, parques infantis, quadras, pista de skate, palco, academia carioca, áreas de convivência, jardins, entre outros equipamentos.

De acordo com a Prefeitura do Rio, também estão sendo feitas melhorias no entorno do conjunto habitacional. A Rua São Gomário será reurbanizada ao longo de 1,1 mil metros - até o encontro com a Avenida Cesário de Melo - e cerca de 70 mil m² de vias serão pavimentadas. O projeto prevê a construção de uma ciclovia de 2,2 quilômetros e 720 novos pontos de iluminação pública.



Conheça a história da Comunidade do Aço

A Comunidade do Aço surgiu há mais de 50 anos, após uma tempestade que atingiu o Rio, em 1967. Para abrigar as vítimas do temporal, foi construído um conjunto habitacional chamado Vila Paciência.

Com o passar dos anos, o número de famílias foi aumentando. Vivendo em situações precárias, elas eram acomodadas em casas provisórias, apelidadas de casas-vagões, que acabou dando o nome de Favela do Aço ao local.

"Fui pela primeira vez aos vagões em 2020 e o meu primeiro sentimento foi de muita vergonha. Aí, decidi que se voltasse a prefeitura, essa ia ser a primeira obra do meu governo. E aqui estou, três anos e meio depois, entregando as primeiras unidades mobiliadas. A medida que as famílias vão saindo dos vagões, vamos demolindo a favela e construindo novas unidades", disse Eduardo Paes.

Programa Morar Carioca

O Morar Carioca é um programa de urbanização de comunidades da Prefeitura do Rio, que tem como objetivo integrar essas áreas ao restante da cidade, garantindo serviços essenciais como habitação, infraestrutura urbana, conectividade viária, iluminação pública, coleta de lixo, lazer e paisagismo.

De acordo com a prefeitura, o programa prevê intervenções em 22 comunidades, beneficiando mais de 20 mil moradias. O investimento total é de R$ 500 milhões, sendo R$ 450 milhões para obras de urbanização integrada e R$ 50 milhões para ações de regularização fundiária.

Além da Comunidade do Aço, o Morar Carioca já chegou ao morro Chapéu Mangueira, no Leme, Zona Sul da cidade; em Costa Barros, no Parque Nova Cidade (Acari), na Vila Cruzeiro e Cariri, na Zona Norte; além de diversos bairros da Zona Oeste como o Condomínio das Garças e Caminho Feliz, em Bangu; Santa Maura, em Jacarepaguá; Parque Nobre, no Camorim; Além do Largo do Corrêa, Murundu, Parque Real e Pousada dos Cavalheiros.