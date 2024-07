Frio e céu encoberto afastou cariocas da Praia do Leblon, nesta segunda-feira - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Frio e céu encoberto afastou cariocas da Praia do Leblon, nesta segunda-feira

Rio - O primeiro dia de julho será de chuva de fraca a moderada a qualquer hora e tempo frio na cidade. Segundo o sistema Alerta Rio, nesta segunda-feira (1º), o céu pode variar entre nublado e encoberto e o dia será de vento fraco a moderado. Os termômetros podem registrar máxima de 24ºC e mínima de 15ºC e o alerta de ressaca permanece até a terça-feira (2).

Na manhã desta segunda-feira, um trecho na Avenida Delfim Moreira, no Leblon, Zona Sul, permanece interditado, por conta da ressaca que invadiu a pista. Equipes da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) trabalham na região desde a noite de domingo (30). Os motoristas devem optar pela Avenida Bartolomeu Mitre e Avenida Ataulfo de Paiva.

De acordo com a Marinha do Brasil o aviso de ressaca para o litoral da cidade permanece até às 0h de terça-feira e as ondas de 2,5m a 3m podem atingir a orla. Em imagens que circulam nas redes socias, é possível ver o mar invadindo a via durante a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira. Um vídeo mostra a força da água atingindo veículos e derrubando um ciclista. Confira abaixo.



Segundo o Alerta Rio, ao longo da primeira semana do mês, as temperaturas voltam a subir e a chuva permanece somente até a terça-feira, quando há previsão de chuvisco ou chuva fraca isolada até o período da madrugada. O dia será de céu nublado a parcialmente nublado, com ventos fracos a moderados, e a máxima prevista é de 29ºC, com mínima de 16º.



Nos próximos dias, a previsão é de céu com poucas nuvens e sem chuva no Rio, além de ventos fracos a moderados e temperaturas elevadas. Na quarta-feira (3) e quinta-feira (4), a máxima pode atingir os 33ºC e mínima de 18ºC. Já na sexta-feira (5), os termômetros podem chegar aos 32ºC, com mínima prevista de 16ºC.

Entre a quarta e sexta-feira, a umidade relativa do ar pode apresentar valores entre 21% e 30%, durante a tarde, em algum ponto da cidade. O Centro de Operações Rio (COR) recomenda que nesse período, os cariocas bebam água, evitem exercícios ao ar livre entre às 10h e 16h, usem soro nos olhos e nariz para evitar o ressecamento, bem como protetor solar. É preciso manter os ambientes arejados e não queimar lixo e mato.