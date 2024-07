As buscas na praia iniciaram ainda no sábado (29) - Reprodução

Publicado 01/07/2024 08:26

Rio - O Corpo de Bombeiros entrou, nesta segunda-feira (1), no terceiro dia de buscas pelo adolescente de 16 anos que desapareceu na praia de Vilatur , em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, na tarde de sábado (29). De acordo com a corporação, mergulhadores atuam na região e ainda há previsão de uso de helicóptero para tentar localizar o jovem B.C.Q.

Segundo testemunhas, o adolescente sumiu quando estava pegando conchas próximo ao mar. Ele e um amigo, que conseguiu sair sem ajuda, foram surpreendidos por fortes ondas.

O quartel da cidade foi acionado às 16h40 e iniciaram as buscas com auxílio de helicópteros. Neste domingo (30), a procura continuou, sem sucesso, com apoio de guarda-vidas e drones.

Pelas redes sociais, amigos e familiares lamentaram o desaparecimento de B.C.Q.

“Que tristeza! Um menino maravilhoso, foi meu aluno, muito educado. Que Deus conforte o coração de toda família”, escreveu uma mulher.

“Estávamos juntos domingo passado, rindo e conversando. Nem acredito que isso aconteceu com ele”, relatou outra.