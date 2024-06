Crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 30/06/2024 12:45 | Atualizado 30/06/2024 13:49

Rio - Um homem foi preso por policiais, na tarde deste sábado (29), após matar uma mulher a facadas dentro de casa, no bairro Jardim Canaã, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A motivação do crime ainda é desconhecida. A vítima foi identificada como Janaína da Silva Carneiro, de 54 anos.



Segundo a Polícia Militar, equipes do 20° BPM (Mesquita) receberam uma denúncia de homicídio e foram checar a ocorrência, na Rua Doutor Ismar Dutra. "No local, os policiais encontraram uma mulher já sem vida", informou a corporação, em nota.



Posteriormente, a área foi isolada e os agentes acionaram a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). De acordo com fontes policiais, a mulher seria sogra do autor das facadas, que não teve o nome divulgado.

Relatos que circulam nas redes sociais afirmam que o assassino teria esfaqueado a vítima dezenas de vezes. A informação, porém, não foi confirmada pelas autoridades.



Em nota, a Polícia Civil informou que a DHBF investiga a morte de Janaina. Além disso, "o suspeito do crime foi preso em flagrante pelos policiais da unidade, com o apoio de agentes da 56ª DP (Comendador Soares)." A especializada realiza diligências para apurar a motivação do crime.