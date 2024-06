Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 28/06/2024 13:11 | Atualizado 28/06/2024 15:42

Rio - Uma servidora da Prefeitura de Belford Roxo, de 39 anos, foi morta a facadas pelo ex-companheiro, nesta sexta-feira (28), na Baixada Fluminense. Luciene da Silva Queiroz Barreto chegou a ser socorrida para um hospital local, mas não resistiu aos ferimentos. O homem, identificado como Eduardo Barreto, foi preso em flagrante com as duas facas usadas no crime. Ele responderá por feminicídio.

Segundo testemunhas do caso, a mulher, que atuava como gari, chegava para trabalhar no bairro São Francisco, ainda no início da manhã, por volta das 6h, quando o ex-marido a surpreendeu. Ela e ele estavam separados há pelo menos quatro meses. O homem teria aplicado golpes usando duas facas no abdômen e no tórax da vítima.

Um vídeo chocante, compartilhado nas redes sociais, mostra a vítima ensanguentada, logo após ter sido esfaqueada. No registro, Luciene parece estar em estado de choque, enquanto populares e colegas de trabalho dela tentam evitar que seu ex-companheiro fuja do local.

Em dado momento do registro, a gari cai no chão e, só então, um homem se aproxima para tentar ajudá-la. Ao fundo, é possível ouvir uma mulher pedindo para que alguém chame uma ambulância.

Após cometer o crime, o autor tentou fugir, mas foi encontrado por PMs do 39ºBPM (Belford Roxo), que chegaram ao endereço após chamados indicarem o caso de feminicídio. Os próprios populares que perseguiam o ex-companheiro da gari indicaram a localização do acusado. Com ele, os agentes encontraram duas facas usadas no crime.

O local onde o caso aconteceu foi isolado pelos policiais militares e a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) acionada. De acordo com a Polícia Civil, agentes da especializada estiveram no endereço e fizeram perícia. O autor responderá pelo crime de feminicídio.

Luciene trabalhava como gari pela Secretaria Municipal de Conservação de Belford Roxo há seis meses. Conhecida pelos colegas de profissão como uma pessoa dedicada e trabalhadora, ela deixa uma filha. Luciene estava separada de Eduardo desde fevereiro deste ano. Eduardo é alvo de, pelo menos, um inquérito por ameaça contra a vítima.