Os integrantes na quadrilha foram levados para a 6ª DP (Cidade Nova)Reprodução

Publicado 28/06/2024 19:01

Rio - A Polícia Civil prendeu 17 pessoas em flagrante, nesta quinta-feira (27), por participarem de um grupo especializado em aplicar golpes de financiamento de empréstimo. A quadrilha foi encontrada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Através de uma denúncia, equipes da 6ª DP (Cidade Nova) foram em três escritórios situados no centro de Duque de Caxias. No local, os agentes encontraram o responsável pelas salas e descobriram que o espaço não tinha autorização para funcionar.



De acordo com as investigações, a quadrilha cobrava o valor de 20% aos clientes como taxa inicial de juros para aquisição do financiamento. Uma agência bancária chegava a ser indicada para fazer a portabilidade do financiamento.



A financeira pagava a dívida do cliente e, em troca, a agência bancária "zerava" o débito. Dessa forma, uma nova dívida era contraída pela vítima, com o aumento do número de parcelas e o valor a ser pago.



Após a ação, os presos foram conduzidos à delegacia e autuados em flagrante pelo crime de associação criminosa.