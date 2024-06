Um total de 26 serviços noturnos terão seus trajetos ampliados - Divulgação

Publicado 28/06/2024 19:02

Rio - A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) do Rio vai estender o itinerário de 33 linhas de ônibus da cidade a partir desta segunda-feira (1°). A medida tem como objetivo promover melhor cobertura espacial das linhas e ampliar a integração dos ônibus com o sistema BRT, que voltou a operar 24h no dia 16 de junho.

Um total de 26 serviços noturnos terão seus trajetos ampliados para o atendimento de passageiros da Lapa e dos terminais Gentileza e Deodoro. Além disso, sete linhas que fazem serviço regular nas zonas Oeste e Norte também estenderão o itinerário.



As alterações de itinerário foram comunicadas em audiências públicas realizadas neste mês em todas as regiões da cidade e na Câmara Municipal.

Confira as linhas

Serviços noturnos alterados para atender à Lapa



SN298 Acari - Castelo



SN324 Ribeira - Candelária



SN328 Bananal - Candelária



SN355 Madureira - Praça Tiradentes



SN363 Vila Valqueire - Candelária



SN368 Riocentro - Candelária



SN388 Santa Cruz - Candelária



SN393 Bangu - Candelária



SN397 Terminal Campo Grande - Candelária



SN399 Pavuna - Passeio



SN415 Usina - Leblon



SN457 Abolição - Copacabana



SN624 Mariópolis - Praça da República



Serviços noturnos alterados para atender ao Terminal Gentileza



SN209 Candelária - Caju



SN265 Marechal Hermes - Castelo



SN298 Acari - Castelo



SN309 Terminal Alvorada - Terminal Gentileza



SN353 Gardênia Azul - Terminal Gentileza



SN474 Méier - Copacabana



SN624 Mariópolis - Praça da República



Serviços noturnos alterados para atender ao Terminal Deodoro



SN388 Santa Cruz - Candelária



SN393 Bangu - Candelária



SN397 Terminal Campo Grande - Candelária



SN731 Campo Grande - Marechal Hermes



SN779 Pavuna - Madureira



SN790 Campo Grande - Cascadura



Serviços regulares estendidos para ampliar atendimento ao BRT Transbrasil



785 - Cascadura - Marechal Hermes (via Coelho Neto e BRT Jardim Guadalupe)



855 - Terminal Magarça - Terminal Deodoro (via Estrada do Monteiro, Shopping Bangu e Vila Militar)



883 - Terminal Mato Alto - Terminal Deodoro (via Estrada da Cachamorra, Shopping Bangu e Vila Militar)



922 - Tubiacanga - Fundão (via Estrada das Canárias)



Serviços regulares estendidos para ampliar atendimento ao BRT Transoeste



834 - Terminal Campo Grande - Cabuçu de Baixo (via Alhambra e Comari)



836 - Campo Grande - Rio da Prata (via Estrada dos Caboclos)



837 - Terminal Campo Grande - Conjunto da Marinha (via Estrada do Moinho)