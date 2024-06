Público se reuniu em frente ao Palácio Pedro Ernesto - Reprodução

Público se reuniu em frente ao Palácio Pedro ErnestoReprodução

Publicado 28/06/2024 18:42 | Atualizado 28/06/2024 21:48

Rio - As organizações e os ativistas que compõem a Frente LGBTIA+ do Rio de Janeiro realizaram, no fim da tarde desta sexta-feira (28), uma grande marcha com concentração na Praça da Cinelândia, no Centro, onde o Palácio Pedro Ernesto está iluminado com as sete cores do arco-íris. Essa foi mais uma das celebrações que a cidade recebeu no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ , celebrado no dia 28 de junho.

Neste ano, o tema do evento foi "Vote LGBTIA+, o Brasil também é nosso". De acordo com os organizadores, essa é uma forma de recuperar para a comunidade o uso das cores e da bandeira do Brasil, que têm sido associadas à extrema-direita nos últimos anos. Com isso, a produção do ato incentivou que o público fosse com roupas verdes e amarelas.

Para animar os presentes, o evento contou com apresentações da Bofeband, que faz sucesso entre o público lésbico; do DJ Marcão, que ganhou fama como residente na 1140, boate gay de Jacarepaguá; da Drag Queen Andrea Gasparelly e performances de Jéssica Sodré e Marta Moura Art Fixa.