Réplica de dinossauro em tamanho real anima famílias na ExpoRioEduardo Uzal / Agência O Dia

Publicado 29/06/2024 22:59

O céu é o limite. Quem foi à ExpoRio Turismo, que acontece até este domingo no Complexo Lagoon, teve certeza. Neste sábado (29) de sol forte, a fila para o simulador de voo de asa delta, uma das muitas atrações deste que é um maiores eventos dedicados ao setor no Estado do Rio de Janeiro, não parava de crescer.

A enfermeira Marcela Cardoso foi com a família ao evento e “voou” diante da Lagoa Rodrigo de Freitas logo após as afilhadas, Ana Júlia, de 16 anos, e Ana Luiza, de 9.

“Sempre quis e nunca tive coragem de voar de asa delta. Fiquei me imaginando pulando da Pedra Bonita, acho que agora vai”, disse Marcela, elogiando o clima da ExpoRio: “A música é boa, o ambiente é familiar, tranquilo, a feirinha de artesanato tem muita coisa legal”.

Mais adiante, uma outra família se divertia com a réplica de um dinossauro em tamanho real “importada” da Terra dos Dinos, o parque dos dinossauros em plena Miguel Pereira: sob os olhos da mãe, a aposentada Maria de Lourdes Ângelo, o eletricista Jefferson Ângelo brincava com o filho Guilherme, de 7 anos.

“Na hora que vi, falei “caraca , é de verdade?” Fiquei até com medo”, contou o pequeno.

No auditório, mais uma vez, as palestras roubaram a cena: quem esteve presente na primeira, sobre enoturismo, que reuniu grandes nomes do setor, descobriu, por exemplo, que o Rio é estado com melhor condição fiscal no país para a produção do vinho: aqui, o ICMS foi reduzido pelo governo de 27 para 3%.

“Estamos mostrando aqui na ExpoRio aos consumidores e aos turistas que aqui no Rio de Janeiro tem infraestrutura, bons vinhos, bons empresários fazendo produtos de qualidade. Não só no sul do Brasil, como na região serrana do Rio é possível desfrutar uma grande experiência”, pontuou João Marcelo, presidente da OrlaRio.

Subsecretário estadual de Turismo e uma das maiores referências nacionais do setor, Nilo Sergio Felix mediou o painel sobre experiências do Rio, como a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), e as festas de casamento em lugares paradisíacos como Búzios. E destacou que “a cidade que mais recebe o turista internacional e nacional no país está a duas horas e meia de um interior do estado fantástico: costa verde, Costa do Sol, região serrana, Vale do Café”:

“O governador Cláudio Castro entendeu que era importante aportar recursos no turismo do Rio de Janeiro, e o nosso secretário Tutuca conseguiu aumentar o número de turistas, de congressos, e de eventos no estado. Conseguimos botar o Rio de Janeiro na prateleira do agente de viagem, com muita divulgação e muita promoção”.

Por falar em eventos, grandes acontecimentos como a Maratona do Rio, a Bienal do Livro e a Rio Innovation Week, referências no Brasil e no mundo, também foram motivos de destaque. A maratona deste ano teve 45 mil inscritos, um número 13% maior do que no ano passado.

“Faço a maratona há 22 anos e a cada ano a gente se supera. Este ano, 81% dos participantes era de fora do Rio. A gente vê a economia movimentando, os hotéis lotados, os motoristas de aplicativo, de táxi, os restaurantes falando da maratona. E fica muito feliz”, afirmou Joao Traven, diretor da Spiridon e Sócio Fundador da Maratona do Rio.

O Sesc está presente na ExpoRio de diversas formas: o palco Sesc, por exemplo, que abre espaço para o samba e para a MPB, passando pelas quadrilhas juninas, é das maiores atrações da conferência. Diretor de Comunicação do Sistema Fecomércio Rio, Sesc e Senac, Heber Moura destacou que “o Sesc promove eventos, na maioria, gratuitos, que mexem com toda a cadeia produtiva do turismo: com o trade gastronômico, rede hoteleira, empresas de excursões, comércio informal, lojas , pedágios”:

“É um movimento do bem. Para se ter uma ideia, o Sesc verão em Rio das Ostras alcança quase 100% de ocupação da rede hoteleira, são números superlativos. O Festival de Inverno vai estar presente em mais de 30 municípios, mexendo com arte, cultura, audiovisual, teatro, muita música, todos gratuitos, desde São João da Barra, no Norte Fluminense, até Paraty”.

O presidente da TurisRio, Sergio Ricardo de Almeida, ressaltou que o Rio de Janeiro tem mesmo vocação para grandes eventos. “Tudo funciona, as pessoas compreendem os eventuais transtornos, o carioca sabe da importância dos grandes eventos como geradores de renda e de emprego”, disse.

No painel sobre equipamentos turísticos, o empresário Alexandre Accioly, à frente, entre outros, do Roxy Dinner Show, que será um dos maiores centros de entretenimento da América Latina e tem previsão de abertura para setembro em Copacabana, adiantou outra novidade.

“Até o final do ano que vem, estaremos com um equipamento muito bacana e muito importante na Zona Portuária do lado do AquaRio”, revelou ele, sem querer dar mais detalhes.

Para fechar com chave de ouro os painéis, logo antes do aguardado show de Pretinho da Serrinha, grandes influenciadores que movimentam o turismo carioca inspiraram com suas histórias:

“A sensação que eu estou tendo agora é que a favela venceu. Eu não me via no palco, eu me via na plateia. A rapaziada que tem a curiosidade de saber como é a rotina dentro de uma comunidade acabou me tornando uma referência sem querer. E hoje em dia estou sendo um instrumento para quem está de fora ver como é realmente o Rio de Janeiro”, disse Thiago Alcântara Break, cria de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que arranca aplausos e risadas dos seus quase 2 milhões de seguidores.

A ExpoRio Turismo é organizada pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e pela TurisRio, com o apoio da Fecomércio RJ e parcerias institucionais do Sesc RJ e Senac RJ.

A entrada é gratuita, mas requer inscrição prévia pelo site oficial da ExpoRio Turismo. O evento é uma oportunidade única para profissionais do setor turístico se atualizarem, realizarem networking e descobrirem novas oportunidades de negócios em um ambiente colaborativo e inspirador.