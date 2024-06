Programa fez mais de dois mil atendimentos no Terreirão - Divulgação

Programa fez mais de dois mil atendimentos no TerreirãoDivulgação

Publicado 30/06/2024 11:40

Rio - A comunidade do Terreirão, no Recreio, Zona Oeste do Rio, recebeu, neste sábado (29), equipes do programa Favela com Dignidade, promovido pela prefeitura. A ação, realizada na localidade conhecida como Vila da Amizade, registrou 2.143 atendimentos a moradores e contou com a presença de diversos órgãos municipais e estaduais.

fotogaleria

Entre os serviços mais procurados estavam os da Secretaria de Saúde, com vacinação, orientações sobre prevenção de dengue e dicas sobre prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Também foram distribuídos presevativos masculinos e femininos.



"Ao promover a integração de secretarias e órgãos nas comunidades para levar serviços públicos gratuitos, estamos garantindo mais qualidade de vida aos moradores e facilitando o acesso a direitos básicos", ressaltou Marlí Peçanha, secretária de Ação Comunitária, pasta responsável pelo programa. Entre os serviços mais procurados estavam os da Secretaria de Saúde, com vacinação, orientações sobre prevenção de dengue e dicas sobre prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Também foram distribuídos presevativos masculinos e femininos."Ao promover a integração de secretarias e órgãos nas comunidades para levar serviços públicos gratuitos, estamos garantindo mais qualidade de vida aos moradores e facilitando o acesso a direitos básicos", ressaltou Marlí Peçanha, secretária de Ação Comunitária, pasta responsável pelo programa.

A Secretaria de Habitação recebeu um grande número de pessoas interessadas em fazer cadastro no programa Minha Casa, Minha Vida. Daiane da Silva, 38 anos, conseguiu fazer a inscrição. "Vim em busca desse serviço. Isso irá me ajudar bastante", disse.



Na tenda da Assistência Social, os participantes pediram orientações sobre o agendamento para inclusão ou atualização no Cadastro Único e sobre programas, projetos e benefícios.



A Fundação Leão XIII, do governo do Estado, concedeu isenção para a segunda via de carteira de identidade e de certidões de óbito, nascimento, divórcio e casamento, além de habilitação para casamento comunitário.



O Procon Carioca atendeu consumidores sobre cobranças indevidas, produtos com defeitos, serviços com má qualidade e pessoas interessadas em renegociar dívidas.



A Secretaria Municipal de Educação orientou sobre vagas em creches, Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDIs), escolas da rede e também no programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA). Técnicos da pasta conversaram com responsáveis sobre o acompanhamento pedagógico, fizeram busca ativa de alunos que não estão frequentando as aulas e reuniu crianças em oficinas de leitura e contação de histórias.



O Favela com Dignidade tem o objetivo de garantir e facilitar o acesso aos serviços públicos em comunidades com menores Índices de Desenvolvimento Social. Implantada em 2021, a iniciativa já promoveu 28 ações conjuntas, com 43.742 atendimentos diretos.