Lajes, vigas e pilares do píer foram reconstruídosFábio Motta / Prefeitura do Rio

Publicado 30/06/2024 08:45 | Atualizado 30/06/2024 08:59

Rio - A Prefeitura do Rio entregou, neste sábado (29), as obras de reforma e modernização do píer da Rua Circular da Quinta do Caju, na Zona Portuária. A revitalização incluiu a demolição e reconstrução total da laje, vigas e pilares do píer, em um investimento de R$ 4 milhões.



Devido ao desgaste natural, a antiga estrutura apresentava risco para a população e, principalmente, para os pescadores que usam a área. Na reforma feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura também foram realizadas a modernização da iluminação, com instalação de 18 luminárias de LED e 16 postes de fibra, além da implantação de cobertura, serviços de acabamento e pintura.



"O Caju estava esquecido há 30 anos. A primeira vez que vim aqui, a situação era muito degradante. Hoje estamos em um lugar limpo. Mas infelizmente, ainda tem a questão absurda do lixo na Baía de Guanabara. É um desafio para o futuro", disse Paes, que inaugurou o píer junto com a secretária Jessick Trairi, de Infraestrutura.

Morador da região há 68 anos, o pescador Arlindo Marques Antônio comemorou as melhorias. "Isso aqui estava tudo quebrado, ruim e perigoso, tanto para quem trabalha aqui, como eu, como para as pessoas que vinham pegar o barco aqui. Agora, está uma beleza", disse.



Bairro histórico



A Quinta do Caju foi uma área nobre do Rio de Janeiro por muitos anos. O bairro, na época considerado rural, foi comprado para os banhos medicinais de Dom João VI, mas depois começou a ser loteado pelos portugueses que acompanhavam a família real.