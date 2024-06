Quatro bandidos entraram na garagem do prédio para roubar carro das vítimas na Tijuca - Reprodução

Publicado 30/06/2024 12:50 | Atualizado 30/06/2024 13:32

Rio - Um casal viveu momentos de pânico, na madrugada deste sábado (29), ao ter seu carro roubado na Tijuca, Zona Norte do Rio. As vítimas, que chegavam da rua, estavam entrando na garagem, quando quatro bandidos se aproximaram e invadiram o local. O crime foi registrado por câmeras de segurança.



Nas imagens, é possível ver o casal posicionado o veículo na entrada do prédio, na Rua Antônio Basílio, bem perto de um cartório do Tribunal Regional Eleitoral. Enquanto o portão se abre, o que leva cerca de 15 segundos, dois bandidos chegam em uma moto. As vítimas aceleram o veículo e entram na garagem, mas acabam seguidas pela dupla.

Bandidos invadem garagem de prédio na Tijuca para roubar carro de casal. Caso aconteceu na Rua Antônio Basílio, na madrugada deste sábado (29).



Crédito: Arquivo Pessoal pic.twitter.com/fG3w1bJaPg — Jornal O Dia (@jornalodia) June 30, 2024



Em seguida, outros dois bandidos chegam em um carro e também entram no estacionamento. Um deles chega a apontar a arma em direção ao carro do casal. As vítimas acabam rendidas. Na fuga, os bandidos saem em marcha à ré e quase atingem a motorista.



Após os bandidos levarem o veículo, a vítima coloca as mãos na cabeça.

A mesma rua já havia registrado um caso idêntico no início da semana. "Isso é muita humilhação para o morador", comentou um usuário do X, antigo Twitter, ao ver o vídeo da ação deste sábado, publicado em um grupo do bairro nas redes sociais.

Para o presidente do Conselho Comunitário de Segurança da Grande Tijuca de Moradores, Jaime Miranda, a situação do bairro na Zona Norte é dramática e reforça a necessidade de um aumento do efetivo da PM.



"Esse assalto ousado sintetiza bem a questão da segurança não só na região da Grande Tijuca, como em todo o Rio. A PM diz que temos um déficit de 24 mil policiais. Ou seja, só temos 21 mil hoje, quando deveríamos ter 45 mil", disse, Jaime.



"O assalto foi de uma ousadia absurda, não sei se são inconsequentes ou frios. Infelizmente, os portões de prédios da região não podem levar tanto tempo para abrir. É um absurdo pensar assim, mas todos temos que estar ligados", lamentou.

Questionada sobre o assalto, a Polícia Militar informou que não foi acionada para o caso em questão, mas informou que "o combate aos crimes de rua, como os roubos a transeuntes e de veículos, está entre os principais focos de atuação do comando da corporação".

Ainda segundo comunicado da PM, o efetivo deslocado para as ações ostensivas vem sendo intensificado e orientado a "ampliar as abordagens e revistas ininterruptamente".



"De acordo com os últimos dados do ISP, num comparativo entre os períodos de janeiro a abril de 2023 e 2024, houve queda de 16,2% no total de roubos a residências no Rio. No mesmo período, os roubos a transeuntes tiveram queda de 4,9%", pontuou a corpoação na mesma nota.