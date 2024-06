Idosos têm acesso à fisioterapia, atividades físicas e acompanhamento - Marcelo Regua/Divulgação

Publicado 30/06/2024 00:00

O mês que chega ao fim hoje marca uma campanha que deve ser estendida para todos os dias do ano: o Junho Violeta é um ação de alerta sobre os cuidados com os idosos, chamando a atenção para o combate à violência contra os mais velhos e também para a necessidade de cuidados com a saúde e o bem-estar de cada um deles.



Maura Paiva, de 76 anos, por exemplo, é aluna do polo do Méier do programa 60+ Reabilita, da Secretaria de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável. O projeto celebra os impactos positivos já nos primeiros meses de implementação de 100 núcleos na cidade do Rio. Com uma estrutura multidisciplinar, os idosos têm acesso à fisioterapia, atividades físicas e acompanhamento individualizado. As atividades têm sido essenciais para transformar rotinas antes marcadas por dores e dificuldades de locomoção.



“Tinha dificuldade para andar e medo de sair de casa, mas o projeto mudou minha vida. Agora tenho mais equilíbrio, saúde e confiança para exercer minhas atividades diárias. Aqui eu me sociabilizo, me divirto e ainda tenho a orientação de um profissional para realizar os exercícios corretos”, destaca Maura.



O aposentado Ubirahi Rodrigues de Oliveira, de 68 anos, também conta que encontrou uma nova motivação para viver. “Nunca pensei que com 68 eu teria condições de me exercitar. O projeto mudou minha pressão, meu colesterol, minha vida como um todo. É maravilhoso ter um espaço gratuito onde você pode fazer os exercícios com a ajuda de um professor. Aqui a gente se sente acolhido, faz novos amigos e cuida da saúde. Renovou minha motivação para viver”, destacou o aposentado.



Iniciado em março de 2024, o projeto promove atividades capazes de mudar a rotina e trazer benefícios físicos e mentais para os alunos. “O programa 60+ Reabilita foi pensado com muito carinho pelo governo e, em pouco tempo, está se tornando fundamental na vida dos idosos. Além de melhorar a saúde física, vem devolvendo aos participantes a autonomia e a alegria de viver”, afirmou o governador Cláudio Castro.



A interação social e a sensação de pertencimento são citadas como diferenciais. Lícia Mattesco, superintendente da Pessoa Idosa, ressaltou a importância do acompanhamento contínuo dos profissionais.

“O objetivo do projeto é ter um atendimento individualizado, de acordo com a demanda de cada aluno atendido. Nossas equipes multidisciplinares são orientadas a oferecer atividades que proporcionem mais qualidade de vida e bem-estar para a pessoa idosa. A reabilitação é fundamental para a sua autonomia em atividades básicas até mesmo dentro de casa”, afirmou.



A Secretaria de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável analisa a expansão do programa para outras regiões do estado. As inscrições são gratuitas no site reabilita60.contato.org.br ou presencialmente nas unidades mais próximas.