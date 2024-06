"Divertidamente 2" estreiou na quinta-feira (20) - Reprodução

Publicado 30/06/2024 00:00

Falta de ar, boca seca, tremedeira, o coração parece que vai sair pela boca e a sensação de que algo ruim pode acontecer, suor e a "batedeira no peito" são sintomas da ansiedade, transtorno que é retratado no filme 'Divertida Mente 2', que estreou nos cinemas brasileiros na quinta-feira (20). Na animação, a menina Riley entra na adolescência e ganha novas emoções, como a Ansiedade e o filme mostra como essa emoção pode impactar a vida de muitas maneiras.



De acordo com o psicólogo George Leonardo, “a ansiedade é uma emoção natural que desempenha um papel importante na nossa sobrevivência, surge em momentos em que enfrentamos situações que podem nos provocar medo, dúvida ou alguma expectativa diante dos fatos. Ela é responsável por nos concentrar naquilo que desejamos fazer, o foco vem da ansiedade boa. O medo de não ter amigos no ensino médio, pode ser considerado um fator de ansiedade, porém se torna disfuncional, quando esses pensamentos tomam conta e passam a controlar as decisões, trazendo assim, prejuízos. A ansiedade está sempre relacionada às outras emoções, mas quando disfuncional, ela deixa de estar presente de forma saudável e passa a controlar, e começa por exemplo, a reprimir a alegria e outras emoções”, explica.



Assim, como a personagem Riley, a jornalista Jayne Souza, 22 anos, convive com ansiedade desde a infância:"Desde muito nova eu sempre sentia muita palpitação. Eu só sentia uma dor, que eu não sabia explicar como é que era e junto com essa dor vinha aquela falta de ar, dificuldade para respirar, mas eu focava tanto na dor que eu não sentia esses sintomas. Eu só virava para os meus pais e contava que sentia uma dor no peito. Eu tinha uns 6 anos", relata a jovem.

Jayne e sua família passaram muito tempo procurando a causa dessa dor no peito. Ela fez inúmeros eletrocardiogramas, mas os resultados sempre indicavam que estava saudável, apesar das dores persistirem. A mãe dela insistiu em descobrir e suspeitando de ansiedade, após outra bateria de exames, foi encaminhada para psicóloga que chegou ao diagnóstico de ansiedade.

Para ela, o diagnóstico foi um alívio e poder reconhecer as crises ajudou a lidar com a ansiedade. “Antes, eu tinha crises, entrava em desespero, pedindo ajuda e ninguém sabia me ajudar. Eu não sabia me ajudar, minha mãe não sabia me ajudar. Então, agora eu sei. Quando começo a ter a crise, eu reconheço, já paro e respiro. Isso realmente mudou porque hoje em dia eu ainda tenho crises, mas sei controlá-las.E foi realmente um alívio, eu sei o que é, dá pra tratar e pra seguir em frente. Mas eu tive receio porque nunca quis tomar remédio, e graças a Deus, minha ansiedade não chegou ao ponto de precisar me medicar regularmente", disse.

Ao ser diagnosticada com Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), a jovem Gabriella Mouzinho, de 22 anos, se sentiu assustada por desconhecer o transtorno: "Eu começava a ter refluxo, aperto no peito, todos os sintomas começaram a piorar muito e ali eu comecei a ter crises sérias, que foi aí que eu comecei a achar que eu tava com problema cardíaco e eu ia morrer, e no final era ansiedade", relata.

Na terapia, ela conseguiu identificar os momentos que desencadearam os primeiros sintomas de ansiedade, como a mudança de escola, a separação dos pais e uma perda familiar. Durante o terceiro ano do ensino médio, esses sintomas se intensificaram, especialmente devido a uma lesão no joelho que a impediu de dançar, que era um grande sonho na vida dela.

"Inicialmente eu não conseguia entender direito e isso acabou me gerando mais ansiedade. Mas eu confiei na minha psicóloga e comecei a buscar, tanto na internet como em livros, formas de entender exatamente o que eu estava passando. E a partir daí eu comecei a tentar aprender a não me comparar. Eu acho que esse foi o principal para diminuir as crises, não me comparar com outras realidades, olhar para minha realidade e acolher ela como ela era. Só que isso foi um processo longo e difícil, e demorou alguns anos", pontua a jovem.

Hoje, ela relata uma melhora significativa na qualidade de vida: "Eu consigo fazer as coisas com leveza, porque chegou um momento em que a ansiedade estava tão alta que eu simplesmente não conseguia me divertir com os meus amigos e ter uma rotina que me ajudasse a lidar, isso me fez voltar a rir, me fez voltar a ter mais leveza. E eu acho que esse foi um diferencial, porque em um momento parecia que eu tinha perdido por completo a felicidade e eu não conseguia, independente de com quem eu estivesse, eu não conseguia sorrir, brincar e nem aproveitar nenhum momento. Agora, felizmente já consigo fazer isso com muito mais facilidade. Foi um processo muito longo, mas foi um processo que valeu muito a pena", ressalta.

Para ela, o apoio familiar foi muito importante para o tratamento:"Eu dou muita sorte de estar numa família que vê o valor de cuidar do psicológico, então eles apoiaram a minha ida ao psicólogo, muitas vezes foram suporte e a minha família, junto com os meus amigos, me abraçarem, mas o apoio da psicóloga, isso foi extremamente importante e eu acho que aqui é o maior diferencial, ter pessoas que, mesmo que não entendam, mas que busquem olhar para você e tentem, ao menos compreender, isso faz você se sentir abraçado e foi muito importante para mim", disse Gabriela.

A psicóloga Claudia Melo destaca a diferença entre a ansiedade normal e o transtorno de ansiedade. Segundo ela, "a ansiedade normal é uma resposta natural do corpo diante de situações estressantes, como uma entrevista de emprego ou um exame. Já o transtorno de ansiedade se caracteriza por uma ansiedade persistente, desproporcional à situação, que interfere significativamente na vida da pessoa, prejudicando seu bem-estar, funcionamento e qualidade de vida".



A psicóloga Claudia Melo destaca a diferença entre a ansiedade normal e o transtorno de ansiedade. Segundo ela, "a ansiedade normal é uma resposta natural do corpo diante de situações estressantes, como uma entrevista de emprego ou um exame. Já o transtorno de ansiedade se caracteriza por uma ansiedade persistente, desproporcional à situação, que interfere significativamente na vida da pessoa, prejudicando seu bem-estar, funcionamento e qualidade de vida".

Para ela, é preciso estar atento aos sinais de ansiedade em crianças e adolescentes que neles podem se manifestar de formas distintas. "Eles podem expressar ansiedade através de queixas físicas, comportamentos de evitação, irritabilidade, dificuldade de concentração, medos intensos e preocupações com desempenho escolar ou social", enfatiza. O Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas: 9,3% da população, apontam os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Ela ainda acrescenta que as redes sociais também podem contribuir significativamente para o aumento da ansiedade entre os jovens: "A exposição a padrões de perfeição, comparação constante, cyberbullying, pressão por likes e seguidores, e a sensação de estar sempre conectado e sob o olhar e avaliação pública são fatores que podem intensificar a ansiedade". Segundo Melo, promover o uso saudável e consciente das redes sociais é essencial. Assim como estabelecer limites, valorizar a autenticidade e priorizar o bem-estar emocional são ações importantes para lidar com esses desafios

Tratamento

De acordo com o psicólogo George Leonardo, o tratamento para a ansiedade é de acordo com a intensidade dos sintomas, isso pode ocorrer através de psicoterapia e também pode envolver o uso de medicamentos prescritos pelo médico, como antidepressivos e ansiolíticos, que atuam a nível cerebral para reduzir sintomas. Recomenda-se também complementar o tratamento com atividades físicas, meditação, dança, por exemplo, com o objetivo de reduzir o estresse, aumentar consciência corporal e sensação de relaxamento . Ele orienta que para prevenir crises de ansiedade "tenha uma rotina organizada, se conheça, não seja seu inimigo, tenha foco nas atividades físicas e na alimentação", destaca.

Segundo o nutrólogo, dr. Rodrigo Schröder a nutrição pode desempenhar um papel complementar significativo nos tratamentos convencionais da ansiedade. "Uma dieta balanceada pode melhorar a eficácia das terapias psicológicas e, em alguns casos, reduzir a dependência de medicamentos", pontua.

"Estou em crise, e agora?"

Segundo a psicóloga Luana Benetello, “a ansiedade pode ter um impacto significativo em várias áreas da vida, afetando a rotina diária, as relações interpessoais e outros aspectos importantes”, afirma. E para lidar com ela, existem muitas técnicas que podem ser utilizadas durante uma crise. No entanto, ela ressalta que elas funcionam dentro de um combo, e não de formas isoladas. Aqui estão algumas sugestões que em momentos de crise que podem ajudar a reduzir esse sentimento são: a respiração diafragmática, relaxamento muscular progressivo, atividades prazerosas na rotina e a técnica dos 5 sentidos.

Uma das técnicas é a respiração diafragmática, que envolve inspirar lentamente pelo nariz, segurar a respiração por alguns segundos e depois expirar lentamente pela boca, ajudando a acalmar o sistema nervoso.

Outra técnica útil é o relaxamento muscular progressivo, onde diferentes grupos musculares do corpo são tensionados e relaxados, reduzindo a tensão física e mental. Além disso, a prática regular de atividade física libera endorfinas, substâncias químicas do cérebro que funcionam como analgésicos naturais e melhoram o humor.

Incluir atividades prazerosas na rotina, como ler, assistir filmes, ouvir música ou praticar hobbies, pode desviar o foco da ansiedade e proporcionar momentos de relaxamento. Manter uma rotina diária também pode trazer uma sensação de normalidade e controle, diminuindo a incerteza e a ansiedade.

Uma técnica fundamental é a dos 5 sentidos, que é uma estratégia de grounding usada na psicologia para ajudar a acalmar a mente e reduzir a ansiedade, trazendo a pessoa de volta ao momento presente. Essa técnica envolve focar nos cinco sentidos para diminuir o impacto de pensamentos ansiosos:

Visão: Observe ao seu redor e identifique cinco coisas que pode ver, desde objetos próximos até algo no horizonte.

Tato: Identifique quatro coisas que pode tocar, sentindo a textura e a temperatura dos objetos.

Audição: Preste atenção e identifique três sons que pode ouvir, como o som do vento, pessoas falando ao longe, ou até mesmo seu próprio respirar.

Olfato: Tente encontrar dois cheiros diferentes ao seu redor, como o aroma de café ou o cheiro de um livro.

Paladar: Concentre-se em um sabor que pode sentir, seja algo que acabou de comer ou um gosto residual na boca.

Para aplicar a técnica dos 5 sentidos, encontre um lugar confortável e seguro, faça algumas respirações profundas para acalmar o sistema nervoso e, em seguida, siga lentamente através dos cinco sentidos, realmente focando no que está experimentando. Essa técnica pode ser repetida quantas vezes for necessário até se sentir mais calmo e centrado, e pode ser usada em qualquer lugar e a qualquer momento, sem necessidade de equipamentos especiais ou preparação.

"Alimentação balanceada é fundamental para o manejo da ansiedade"

Para o nutrólogo especialista em performance, dr. Rodrigo Schröder a relação entre alimentação e ansiedade é intrínseca, conforme explica:"Os alimentos fornecem os nutrientes que funcionam como substratos para a síntese de neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, que são essenciais para regular nosso humor e resposta ao estresse.Uma dieta inadequada pode levar a deficiências nutricionais que afetam esses neurotransmissores, aumentando os níveis de ansiedade”, explica.

Ele ainda salienta que uma alimentação balanceada é fundamental para o manejo da ansiedade: “Consumir uma variedade de nutrientes ajuda a manter a estabilidade química do cérebro e fortalece o sistema nervoso. Além disso, certos alimentos têm propriedades que podem acalmar a mente e o corpo, reduzindo os sintomas de ansiedade.Uma nutrição adequada não só melhora a saúde física, mas também tem um impacto direto na saúde mental", afirma.

Os nutrientes mais importantes para ajudar a reduzir a ansiedade incluem:

Magnésio: Essencial para a função nervosa, encontrado em alimentos como espinafre, sementes de abóbora e amêndoas.

-Ácidos graxos ômega-3: Anti-inflamatórios naturais, presentes em peixes gordurosos como salmão e sardinha.

-Vitaminas do complexo B: Particularmente B6 e B12, que ajudam na formação de neurotransmissores, disponíveis em carnes, ovos e leguminosas.

-Triptofano: Um precursor da serotonina, encontrado em alimentos como peru, nozes e queijo.