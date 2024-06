Fogo se espalhou pela mata do terreno em Irajá, na Zona Norte do Rio - Reprodução / Redes sociais

Fogo se espalhou pela mata do terreno em Irajá, na Zona Norte do RioReprodução / Redes sociais

Publicado 30/06/2024 08:21

Rio - Um incêndio atingiu, na noite deste sábado (29), um terreno particular em Irajá, na Zona Norte.



Segundo testemunhas, um balão teria caído no local e ocasionado o fogo. O quartel do Corpo de Bombeiros de Irajá foi acionado às 23h15 para apagar as chamas no local, que fica na Estrada da Água Grande.



Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o fogo se espalhando pela mata do terreno, gerando muita fumaça e assustando os moradores.



A área seria administrada pela Light. Procurada, a empresa ainda não retornou. O espaço segue aberto para posicionamento.

A prática de soltar balões é considerada crime ambiental, podendo resultar em uma pena de um a três anos de reclusão, além de multa.