Grupo estende bandeira símbolo da comunidade LGBTQIA nas areias de Copacabana - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 28/06/2024 16:58 | Atualizado 28/06/2024 19:28

Rio - A capital fluminense amanheceu mais colorida nesta sexta-feira (28), Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+. Em homenagem a data, o Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT (GAI) promoveu uma ação na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, com direito a maior bandeira nas cores do arco-íris do mundo - símbolo da comunidade - que cobriu parte da areia. A Portela também abriu sua quadra, em Madureira, na Zona Norte, para celebrar este dia.

"Um dia iluminadíssimo, com um sol muito lindo e era isso que queríamos. Esse espírito luminoso, feliz, alegre, a cara da natureza do Rio de Janeiro para marcar a data do orgulho. Já houve algumas conquistas, mas a gente precisa ampliar os direitos e continuar lutando por respeito e contra descriminação", explicou Cláudio Nascimento, presidente do Grupo Arco-Íris.

Segundo a organização, o ato teve como objetivo chamar a atenção para o tema da diversidade, do respeito e do direito de amar de forma livre. Com muita alegria, drag queens conhecidas da cena queer carioca se caracterizaram e levaram um brilho especial a quem passava na orla de Copacabana pela manhã.

Durante a ação, o grupo aproveitou para anunciar a 29ª Parada do Orgulho LGBTI+ do Rio, que vai acontecer no dia 24 de novembro, na orla de Copacabana. Neste ano, o evento vai levar o tema com o lema "Somar para fortalecer".

"As pessoas LGBTI+ que sofrem preconceito e descriminação não estão sozinhas. Existe uma comunidade organizada que, todos os anos, vai às ruas para dizer 'não' ao preconceito, defender uma sociedade plural que respeite as diferenças. Ao mesmo tempo, a mensagem que passamos à sociedade geral é a importância de entenderem que só é possível construir um novo marco civilizatório se a comunidade LGBTIA+ também for incluída", comentou Cláudio.

Portela colore Madureira

A Portela também participou da comemoração ao abrir sua quadra, que fica na Zona Norte da cidade, para receber o "Madureira Colorida". Gratuito, o evento contou com uma feira de empregabilidade exclusiva para a comunidade LGBTQIA+, além de promover vacinação contra gripe e covid-19, e realizar diversas atividades culturais.

Com o solgan "Eu quero viver, sambando na cara do preconceito", a festa também contou com show de drag queen, rodas de conversas sobre saúde mental e sessões de massoterapia. A bateria da Portela ainda realizou uma apresentação, junto com passistas da agremiação, para fechar a celebração, que terminou por volta das 14h.

De acordo com Hellen Mary, diretora do departamento de cidadania da escola de samba, que organizou o evento em parceria com o Viva Rio, a ação teve a finalidade de abraçar este público e promover uma inclusão social.

"Como uma escola centenária e mãe de todas as outras, precisamos enfatizar a importância de causas como essa para que nosso desfilantes e segmentos se sintam representados. Além de toda a comunidade de Oswaldo Cruz, Madureira e arredores também possam se sentir acolhida pela Portela." destacou Hellen.

Marcha do Orgulho na Cinelândia

A praça da Cinelândia, no Centro do Rio, também será palco de uma celebração do Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+. Com direito a shows de DJs e apresentações de drag queens, a "Marcha do Orgulho LGBTIA+" tem concentração marcada para às 17h desta sexta-feira.

Organizada por voluntários do grupo Frente LGBTIA+ RJ, o evento contará, ainda, com ações de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), além de tratamento e testagem rápida de HIV.

Ao anoitecer, o Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara de Vereadores, será iluminado com as sete cores do arco-íris em celebração a data.