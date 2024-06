Secretário de Turismo do estado do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, media mesa sobre A Força Econômica do Turismo - Eduardo Uzal / Agência O Dia

Secretário de Turismo do estado do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, media mesa sobre A Força Econômica do TurismoEduardo Uzal / Agência O Dia

Publicado 28/06/2024 23:04

“Quero que vocês pensem numa decisão que tem que tomar para realizar um sonho. E aquele que acreditar que é possível se coloque de pé quando eu contar até três”, provocou o eterno ídolo do Flamengo Diego Ribas no painel de abertura do segundo dia de ExpoRio Turismo, um dos maiores eventos dedicados ao setor no Estado do Rio de Janeiro. E todos os presentes ficaram de pé.

Esse foi o clima durante todo o dia na conferência que acontece até domingo no Complexo Lagoon e se destaca pela excelência de suas palestras. Se a ideia era inspirar quem foi ao evento, a tarefa foi cumprida com louvor.

“Essa minha nova missão tem dado sentido a tudo o que eu vivi até aqui. Poder subir no palco do auditório da ExpoRio e compartilhar meus erros, acertos e, principalmente, meus aprendizados, me fez me sentir muito privilegiado”, disse Diego.

Outro orgulho nacional, o bicampeão Olímpico Giovane Gávio, também dividiu sua história de sucesso com a plateia da conferência. E esbanjou simpatia com quem pedia uma selfie na área de convivência do evento, às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas e ao som de muito arrastapé.

“Se eu consegui fazer com que as pessoas saiam daqui um pouquinho melhor do que elas entraram, eu vou ficar muito feliz. Meu propósito é usar essas medalhas que de alguma forma eu participei das conquistas para mostrar para as pessoas que dá. E estamos aqui nessa festa para celebrar algo que é muito importante: o Rio de Janeiro tem uma vocação fantástica para o turismo”, destacou Giovane.

E os responsáveis por três equipamentos muito caros para o turismo do Rio de Janeiro - o aeroporto do Galeão, a BR Marinas e a Paineiras Corcovado - expuseram resultados expressivos num painel sobre a força econômica do turismo.

O Trem do Corcovado vem batendo recordes históricos de frequência ano após ano. A BR Marinas vem apliando sua ativação e criando novos e mais acessíveis produtos envolvendo o tudo

Galeão, por exemplo, passou a receber 58% a mais de conexões internacionais, e teve um incremento de 30% de passageiros estrangeiros só no primeiro trimestre deste ano. Em um ano, foram criados 3.900 postos de trabalho.

“Temos um sentimento de dever cumprido, de estar fazendo o nosso trabalho da maneira correta, fizemos um estudo planejando o desenvolvimento turístico do Rio de Janeiro por dez anos, que envolve melhoria de infraestrutura, promoção, melhorar os destinos. E em várias áreas este painel demonstrou que nosso trabalho está indo no caminho certo”, afirmou o secretário estadual de Turismo Gustavo Tutuca, mediador da mesa, prometendo palestrantes internacionais para a edição do ano que vem da ExpoRio.

O painel sobre turismo gastronômico, mediado pela secretária municipal de Turismo, Daniela Maia, reuniu grandes nomes da gastronomia carioca, como os chefs Kátia Barbosa, do Aconchego Carioca e do Sofia, na Praça da Bandeira, João Diamante, do Diamante Gastrobar, no Maracanã, Gisela Schimitt, do projeto Gastromar, de Paraty, e David Hertz, do Refettorio Gastromotiva, na Lapa.

Na ocasião, Diamante, criado no Complexo do Andaraí, falou sobre o seu projeto Comida de Favela, que pretende capacitar empreendedores gastronômicos de comunidades do Rio e deverá ser lançado ainda este ano:

“Vamos valorizar os empreendedores de comunidades do Rio, mapeando eles no território, dando visibilidade através de eventos em praças públicas, deixando o legado de um guia gastronômico e turístico em cada comunidade. Sei o que é estar no lugares deles. Queremos começar pela

Gamboa, os morros da Providência e da Conceição”.

Um dos palestrantes do painel Noites Cariocas, que reuniu grandes nomes de casas noturnas do Rio de Janeiro, Luiz Calainho, sócio do Blue Note, destacou o potencial da noite do Rio para a atração de turistas:

“Temos uma potência artística que só o Rio de Janeiro oferece. Sob o ponto de vista de vibe, de espiritualidade, de energia muito única, a arte, que tem um potencial muito grande de atrair as pessoas, está muito mais presente no Rio de Janeiro”.

Como aquecimento para o show de Toni Garrido, que encerraria noite em grande estilo, uma mesa sobre as redes sociais e o processo de decisão da viagem reuniu grandes criadores de conteúdo turístico do Rio de Janeiro.

Organizado pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e pela TurisRio, com o apoio da Fecomércio RJ e parcerias institucionais do Sesc RJ e Senac RJ, a ExpoRio Turismo 2024 vem destacando os atrativos turísticos das 12 regiões fluminenses, com mais de 180 expositores de 55 municípios do Rio.

“Nós reunimos, ao mesmo tempo, música brasileira de qualidade, forró, samba no palco Sesc, jazz no palco Blue Note, mostrando essa coisa multicultural do Rio de Janeiro. Além de artesanato, cachaças e cafés premiados produzidos no estado. Aqui é o lugar de cariocas e turistas se encontrarem em verem que o Rio de Janeiro é muito mais do que a cidade mais bonita do mundo”, resumiu Sérgio Ricardo de Almeida, presidente da TurisRio.

A entrada é gratuita, mas requer inscrição prévia pelo site oficial da ExpoRio Turismo. O evento é uma oportunidade única para profissionais do setor turístico se atualizarem, realizarem networking e descobrirem novas oportunidades de negócios em um ambiente colaborativo e inspirador.