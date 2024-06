Inhaci Martins Silva de Oliveira morreu nesta sexta-feira (28) - Reprodução/Redes sociais

Publicado 29/06/2024 18:16

O crime aconteceu na Avenida Engenheiro Gastão Rangel. Na ocasião, imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o sobrinho parou a moto ao lado do carro de Inhaci e iniciou os disparos. De acordo com as investigações, a vítima estava no banco do carona e o filho estava no lugar do motorista.



Veja vídeo:

Câmera de segurança flagrou momento em que Inhaci Martins, de 55 anos, foi atacada a tiros dentro do próprio carro, em Santa Cruz, por suposta briga de herança. A vítima morreu nesta sexta-feira (28), no Hospital Municipal Pedro II



Após o crime, Leonan deixou o celular cair no local e, por isso, foi identificado. Inhaci chegou a ser socorrida por pedestres e conduzida ao Hospital Municipal Pedro II, mas não resistiu e morreu na sexta-feira (28).



Leonan foi localizado por policiais da 35ª DP (Campo Grande) e da 36ª (Santa Cruz) na comunidade do Jardim Maravilha, em Guaratiba, Zona Oeste, e confessou o crime. Ele vai responder por homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Nas redes sociais, amigos lamentaram o caso. "Que Deus te receba de braços abertos, você ficará para sempre em nossas memórias. Tudo muito triste. Vai com Deus, você aqui só fez o melhor", lamentou uma amiga.



"Minha amiga, você brilhou tanto aqui na terra, que tenho certeza que Deus já te recebeu de braços abertos. Não tenho palavras pra falar sobre você, dói muito! Deus console e proteja todos seus familiares", disse outra.