Leonan Guilherme Aguiar foi preso após confessar ter matado a tia em Santa Cruz, na Zona Oeste - Divulgação

Leonan Guilherme Aguiar foi preso após confessar ter matado a tia em Santa Cruz, na Zona OesteDivulgação

Publicado 28/06/2024 18:34 | Atualizado 28/06/2024 19:20

Leonan Guilherme Aguiar Torres, sobrinho da mulher Inhaci Martins Silva de Oliveira, de 55 anos, foi baleada diversas vezes por um motociclista que parou ao lado do carro dela, em Santa Cruz, na última quinta-feira (27). Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (28),, sobrinho da mulher morta a tiros por uma possível briga por herança . Ele foi localizado por policiais da 35ª DP (Campo Grande) e 36ª (Santa Cruz) na comunidade do Jardim Maravilha, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio, e confessou o crime. A vítima,, de 55 anos, foi baleada diversas vezes por um motociclista que parou ao lado do carro dela, em Santa Cruz, na última quinta-feira (27).

fotogaleria

Após o crime, Leonan deixou o celular cair no local e, por isso, o autor do crime foi identificado como sendo o sobrinho da vítima. Conforme flagrado por uma câmera de segurança, o homem realizou diversos disparos contra a tia. Veja o vídeo abaixo. Inhaci chegou a ser socorrida por populares e conduzida ao Hospital Municipal Pedro II, mas não resistiu e morreu nesta sexta-feira (28).



Leonan foi detido e conduzido e levado à 35ª DP. Na distrital, ele aparentou frieza ao falar do crime. De acordo com a distrital, aos agentes, o homem confessou ter praticado o crime. Ele vai responder por homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Após o crime, Leonan deixou o celular cair no local e, por isso, o autor do crime foi identificado como sendo o sobrinho da vítima. Conforme flagrado por uma câmera de segurança, o homem realizou diversos disparos contra a tia.. Inhaci chegou a ser socorrida por populares e conduzida ao Hospital Municipal Pedro II, mas não resistiu e morreu nesta sexta-feira (28).Leonan foi detido e conduzido e levado à 35ª DP. Na distrital, ele aparentou frieza ao falar do crime. De acordo com a distrital, aos agentes, o homem confessou ter praticado o crime. Ele vai responder por homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Vídeo mostra ataque à vítima

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que Leonan pratica o crime contra a tia, na Avenida Engenheiro Gastão Rangel. Nas imagens, é possível ver que o sobrinho para a moto ao lado do carro de Inhaci e inicia os disparos. De acordo com as investigações, a vítima estava no banco do carona, e o filho no lugar do motorista. A porta do lado do carona abre a porta, mas Inhaci não consegue escapar. Veja o vídeo:

Câmera de segurança flagrou momento em que Inhaci Martins, de 55 anos, foi atacada a tiros dentro do próprio carro, em Santa Cruz, por suposta briga de herança. A vítima morreu nesta sexta-feira (28), no Hospital Municipal Pedro II



Crédito: Divulgação#ODia pic.twitter.com/fd3Q1ESDm3 — Jornal O Dia (@jornalodia) June 28, 2024

Ainda não há informações sobre o local e horário do sepultamento de Inhaci.