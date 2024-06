Inhaci Martins foi atacada a tiros em Santa Cruz, na Zona Oeste - Reprodução/Redes sociais

Publicado 28/06/2024 14:55 | Atualizado 28/06/2024 14:56

Rio - Inhaci Martins Silva de Oliveira, 55 anos, atacada a tiros na quinta-feira (27) em Santa Cruz , Zona Oeste, não resistiu aos ferimentos e morreu nesta sexta (28). Ela estava internada no Hospital Municipal Pedro II, na mesma região. Segundo investigações da Polícia Civil, o crime pode ter relação com briga por herança. A vítima foi baleada por um motociclista que parou ao lado do carro dela e fez vários disparos. Na ação, o criminoso deixou o próprio celular cair no local e já foi identificado pelos agentes. Durante as investigações, uma moto que pode ter sido a usada pelo suspeito no crime foi apreendida. Até o momento, ninguém foi preso. O caso aconteceu na Avenida Engenheiro Gastão Rangel.Nas redes sociais, amigos lamentaram o caso. "Só Deus para dar forças. Inacreditável! Uma mulher guerreira, cheia de vida. Cuidava dos seus com carinho e dedicação. Muito triste tudo isso. Estou arrasada!", disse uma amiga."E assim vai esse mundo de algumas pessoas ruins, do mal, que tira a vida de outros por nada. Ganância, querer ter, sem fazer por onde. Que Deus Pai dê o conforto necessário a toda essa família e que a Justiça seja feita, pelo menos à de Deus, que sempre faz, pode demorar, mas vem. Já a outra, sabemos que nem sempre", comentou outra.