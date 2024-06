Carros foram encontrados em Seropédica, na Baixada Fluminense, na noite desta sexta-feira (28) - Reprodução

Publicado 28/06/2024 19:53 | Atualizado 28/06/2024 22:10

Rio - Dois carros caracterizados como viaturas da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil foram apreendidos, na noite desta sexta-feira (28), em Seropédica, na Baixada Fluminense.

Segundo as investigações, os veículos, do tipo pick-up similares às viaturas ostensivas utilizadas pela Core, começaram a ser modificados no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Posteriormente, eles foram levados pelos criminosos até Seropédica, onde os acabamentos terminaram de ser realizados.

Os suspeitos integrariam uma narcomilícia que atua na região e utilizariam os veículos em disputas territoriais, atuando como se fossem homens da tropa de elite da Polícia Civil em áreas dominadas por facções rivais.



A apreensão foi realizada por agentes da Core Reprodução

Nas investigações, foram identificadas as lideranças responsáveis pelas disputas, que incluem ações conjuntas e coordenadas de milicianos e narcotraficantes, demonstrando a total simbiose entre esses criminosos.

A apreensão foi realizada por agentes da Core, do Departamento de Combate à Corrupção, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e da Subsecretaria de Inteligência.

Após as análises de inteligência, os agentes planejaram a ação preventiva imediata para retirada de circulação das viaturas clonadas. O principal objetivo era evitar que fossem utilizadas em guerras por domínio territorial, expondo a população a risco.



No momento da abordagem, os narcomilicianos identificados fugiram para uma área de mata. As buscas pelos criminosos continuam no local.