Polícia Militar Alexandre de Silva Lima - Reprodução

Polícia Militar Alexandre de Silva LimaReprodução

Publicado 28/06/2024 18:18 | Atualizado 28/06/2024 18:33

Maricá - O corpo encontrado carbonizado no dia 1° de junho em Itaipuaçu, Maricá, na Região Metropolitana do Rio, é do cabo da Polícia Militar Alexandre de Silva Lima. Ele havia desaparecido desde o dia 30 de maio, após ser sequestrado e levado para o interior da comunidade do Risca Faca, na mesma cidade.

A perícia técnica, realizada pelo Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói, e concluída nesta quinta-feira (27), comprovou que o corpo é do militar. Além disso, o sangue encontrado em volta dos restos mortais também era de Alexandre. O caso agora passa a ser investigado como homicídio.

Durante as buscas pelo militar, três homens foram presos após entrarem em confronto com agentes do 12° BPM (Niterói) na comunidade do Risca Faca. Mas, eles não tinham relação com o crime, como apontam as investigações.

Segundo a Polícia Civil, já há suspeitos sendo investigados pela morte do PM. Eles seriam integrantes da facção do Comando Vermelho. Até o momento, ninguém foi preso.

Relembre o caso

A família do cabo da Polícia Militar Alexandre de Silva Lima procurou a Polícia Militar para relatar que ele havia sido sequestrado no dia 30 de maio, e levado para o interior da comunidade do Risca Faca, em Maricá, na Região Metropolitana. O agente era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília.