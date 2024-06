Welington foi localizado na comunidade Caixa D'Água, em Nova Iguaçu - Reprodução

Publicado 28/06/2024 16:50 | Atualizado 28/06/2024 16:53

Nova Iguaçu - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prendeu, nesta quinta-feira (27), Welington Tobias Rodrigues da Silva, acusado de matar o policial militar Daniel Alexandrino de Oliveira. O crime aconteceu em setembro de 2021, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Outras duas pessoas foram baleadas na ocasião.

Segundo as investigações, a vítima estacionou o carro em um lava-jato e ficou conversando com dois amigos. Em seguida, traficantes da comunidade da Coreia, em Mesquita, dominada Comando Vermelho, chegaram ao local armados com fuzis e pistolas e atiraram contra o grupo.

De acordo com a Polícia Civil, Daniel foi morto por vingança e ser policial militar. Ainda segundo os agentes, o crime foi ordenado por líderes da organização criminosa da região.

Policial militar Daniel Alexandrino de Oliveira Reprodução

Após o assassinato, a equipe da DHBF identificou os autores, e a Justiça decretou mandados de prisão contra dois deles. Um dos acusados, Isac Arilson Vieira da Silva Junior, já está preso, e Welington foi localizado na comunidade Caixa D'Água, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão por homicídio qualificado.