Presos foram levados para 82ª DP (Maricá) - Foto: Maurício Peçanha

Presos foram levados para 82ª DP (Maricá)Foto: Maurício Peçanha

Publicado 30/05/2024 14:13 | Atualizado 30/05/2024 21:03

Maricá - O cabo da Polícia Militar Alexandre de Silva Lima foi sequestrado, nesta quinta-feira (30), e levado para o interior da comunidade do Risca Faca, em Maricá, na Região Metropolitanao. O agente é lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília e está desaparecido.

Segundo informações da PM, agentes do 12° BPM (Niterói) foram acionados após a mulher da vítima procurar a polícia para relatar o sequestro. Em conjunto com equipes do DPO de Inoã e policiais do 7° BPM (São Gonçalo), os policiais fizeram buscas na comunidade.

Na Travessa Fernando Mendes, os militares foram recebidos a tiros e houve confronto. Segundo a corporação, dois suspeitos foram detidos com drogas e radio-transmissores. Os presos e o material apreendido foram levados para a 82ª DP (Maricá), onde o caso foi registrado.

Material apreendido na comunidade do Risca Faca Divulgação

A Polícia Civil informou que o caso foi apresentado no Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) e encaminhado para a 82ª DP (Maricá). A investigação está em andamento para localizá-lo e esclarecer os fatos.

Por volta das 20h, a Polícia Militar informou que o policiamento na comunidade do Risca Faca está reforçado. Com o auxílio de um veículo blindado, policiais militares estão realizando patrulhamento no local.

O policiamento na comunidade do Risca Faca, localizada em Itaipuaçu, na cidade de Maricá, está reforçado. Com o auxílio de um veículo blindado, policiais militares do #12BPM estão realizando patrulhamento no local. pic.twitter.com/JltKUMz1Wc — @pmerj (@PMERJ) May 30, 2024