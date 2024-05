PM apreendeu um fuzil e uma granada com suspeito baleado em Costa Barros, na Zona Norte - Divulgação

Publicado 30/05/2024 22:43 | Atualizado 30/05/2024 22:51

Rio - Um suspeito foi baleado durante confronto entre policiais do 41º BPM (Irajá) e traficantes na comunidade Terra Nostra, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio, por volta das 20h desta quinta-feira (30). Este foi o segundo tiroteio em menos de 24 horas na comunidade. Um vídeo gravado por moradores mostra tiros traçantes cruzando o céu da favela durante o confronto.

Veja abaixo:



ATENÇÃO: BALA VOOU AGORA HÁ POUCO NO TERRA NOSTRA EM COSTA BARROS. TCP vs CV. pic.twitter.com/lvRSfciBFq — PRA CÁ NÃO VEIO (@pracanaoveio2) May 31, 2024

Segundo a PM, com o suspeito foram apreendidos uma granada e um fuzil .

O primeiro tiroteio na região foi registrado às 12h desta quinta-feira (30).Na ocasião, dois suspeitos foram baleados em confronto com PMs do 41º BPM. Com eles foram apreendidos uma pistola e um fuzil. Um dos presos é conhecido como 'Bené', apontado como uma das lideranças da comunidade Manhana, localizada no Complexo do Chapadão, e o outro é conhecido como 'Piloto'. As ocorrências foram apresentadas na 38ª DP (Irajá).

A região do Complexo da Pedreira, dominada por traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) e o Complexo do Chapadão, dominado por criminosos do Comando Vermelho (CV), vivem um período de guerras e confrontos por domínio de territórios.