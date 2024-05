Assalto na Avenida Lúcio Costa, altura do Posto 8, da praia da Barra da Tijuca - Reprodução

Publicado 30/05/2024 20:08 | Atualizado 30/05/2024 22:47

Rio - Um homem foi assaltado por dois criminosos na tarde desta quarta-feira (29), na Avenida Lúcio Costa, altura do Posto 8 da praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A ação dos bandidos foi flagrada por câmeras de segurança.



No registro, que vem sendo compartilhado nas redes sociais, é possível ver a vítima atravessando a pista sentido Recreio, quando os criminosos o abordam.



O homem é forçado a entregar seus pertences, enquanto um dos criminosos aponta a arma contra o seu corpo. Na sequência, os criminosos vão embora.

Procurada, a Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência.