O Corpo de Bombeiros foi acionado às 14h55 - Reprodução

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 14h55 Reprodução

Publicado 30/05/2024 20:54 | Atualizado 30/05/2024 20:55

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida após serem atropelados por um ônibus na tarde desta quinta-feira (30), em Campo Grande, Zona Oeste do Rio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 14h55 para a ocorrência, na Estrada do Cabuçu, altura do nº 2.910. No local, os militares encontraram Ricardo Caetano, de 45 anos, já morto.

Ainda conforme os militares, uma outra mulher, sem identificação, também precisou de socorros. Ela foi levada com ferimentos moderados para o Hospital Municipal Rocha Faria, também em Campo Grande.

A Polícia Civil foi procurada para dar detalhes sobre as investigações, mas não retornou aos questionamentos. Ainda não há informações do que causou o acidente.