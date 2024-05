Uma pistola e um #Fuzil foram apreendidos - Divulgação

Publicado 30/05/2024 17:22 | Atualizado 30/05/2024 19:44

Rio - Um confronto entre policiais do 41º BPM (Irajá) e criminosos, na manhã desta quinta-feira (30), terminou com dois suspeitos feridos na comunidade do Terra Nostra, em Costa Barros, Zona Norte. Uma pistola e um fuzil foram apreendidos.



Os dois feridos foram identificados apenas pelos apelidos 'Bené' e 'Piloto'. O primeiro é conhecido por ser uma das lideranças da comunidade Manhana, localizada no Complexo do Chapadão. Ambos foram detidos pelos policiais após o confronto.



O 41º BPM monitora a situação e reforçou o policiamento na área.