Thiago Nascimento das Dores, conhecido como TK, não reagiu a prisão - Reprodução

Publicado 29/06/2024 18:36 | Atualizado 29/06/2024 21:11

Rio - A Polícia Civil prendeu, neste sábado (29), o segurança do ex-chefe do tráfico da favela de Manguinhos, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. O criminoso Thiago Nascimento das Dores, conhecido como TK, de 36 anos, vinha sendo monitorado devido sua ativa participação na coordenação de roubos de cargas da região.

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC). Surpreendido, TK não reagiu à prisão. No momento da abordagem, ele estava dormindo após ter passado a noite com sua companheira, em virtude do aniversário dela, ocorrido na sexta (28).

Segundo as investigações, o suspeito tem um perfil extremamente violento e exercia a função de segurança pessoal e homem de confiança do traficante Willian Souza Guedes, conhecido como Corolla, que até pouco tempo, figurava como líder do tráfico da comunidade. No entanto, mesmo com a ausência momentânea de Corolla, TK seguiu exercendo função de destaque na organização criminosa local.

O criminoso possui cinco anotações criminais, pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para fins de tráfico, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Ele se encontrava foragido desde 2017.