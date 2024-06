Fradinhos em calçada de São Januário são destruídos - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 29/06/2024 16:55

Rio - Moradores da Rua Ricardo Machado, em São Cristóvão, Região Central, registraram, na manhã deste sábado (29), que os fradinhos instalados na calçada do Estádio de São Januário foram quebrados. Construídos com objetivo de evitar estacionamentos irregulares e facilitar a transição de pedestres, os pilaretes foram destruídos as vésperas do clássico entre Vasco e Botafogo, neste sábado.

Em nota, a Secretaria Municipal de Conservação informou que agentes realizaram vistorias e constaram que os fradinhos foram instalados pelo clube Vasco da Gama. Segundo a Seconserva, a responsabilidade pela manutenção e conserto é do clube, que foi acionado pela secretaria para informar as providências que serão tomadas.



Procurado pela reportagem, o Vasco ainda não se posicionou sobre o caso. O espaço segue aberto para manifestação.