Fiéis lotaram rua durante a missa da Igreja de São Pedro, em JurujubaReprodução / Paróquia São Francisco Xavier

Publicado 29/06/2024 14:17

Rio - O Dia de São Pedro foi homenageado com festa e missas em diversas igrejas dedicadas ao padroeiro dos pescadores no estado do Rio. Uma das celebrações mais tradicionais aconteceu neste sábado (29), em Jurujuba, em Niterói, reunindo uma multidão de devotos. A festa, que é realizada há 128 anos na cidade, foi marcada, ainda, por uma procissão marítima, que atravessou a Baía de Guanabara, saindo do bairro em direção ao Museu de Arte Contemporânea (MAC).

As homenagens começaram às 5h, com a alvorada. Em seguida, houve a "benção das chaves" na rua da igreja. A celebração foi transmitida no Facebook da Paróquia São Francisco Xavier. As homenagens começaram às 5h, com a alvorada. Em seguida, houve a "benção das chaves" na rua da igreja. A celebração foi transmitida no Facebook da Paróquia São Francisco Xavier.





A Paróquia divulgou vídeos em que é possível ver dezenas de barcos navegando pelas praias de Niterói, enquanto os fiéis oram e homenageiam o padroeiro. Antes, houve procissão pelas ruas, levando a imagem do santo da igreja até o cais, onde embarcou na barqueata. Quando chegaram ao MAC, os fiéis retornam à Fortaleza de Santa Cruz, em Jurujuba.



Houve, ainda, almoço especial e duas missas solenes, além do show cultural da Quadrilha do Céu, grupos musicais e DJs.



Neste domingo, a programação começa às 9h, com missa solene, e "moto-procissão", novidade do ano, saindo do bairro da Boa Viagem e indo até Jurujuba. Rodas de samba e mais shows acontecem a partir das 16h.



Jurujuba abriga uma histórica colônia de pescadores. Até 1943, o acesso ao bairro acontecia apenas por meio do mar ou por um caminho entre as pedras. A tradição da pesca resiste até hoje no local, apesar da poluição da Baía de Guanabara.



Além de Niterói, o santo foi festejado em outras áreas do estado, principalmente na Região dos Lagos. O sábado em São Pedro da Aldeia, cidade que leva o nome do padroeiro, promoveu festa, assim como Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo e Rio das Ostras. Hedylamar Bonfim, uma das organizadoras da festa em Jurujuba, se emocionou. "Estamos aqui, mais uma vez, para festejar o nosso padroeiro São Pedro. São 103 anos de procissão, caminhando nesse mar de São Pedro, nesse mar de Cristo. Avancemos para águas mais profundas", declarou.

Outra festa importante aconteceu na Ilha de Paquetá, que há 80 anos promove celebrações na data.



Fundador da Igreja Católica



Pescador, São Pedro, que, originalmente, se chamava Simão, é conhecido por ser o fundador da Igreja Católica e um dos 12 discípulos de Jesus.



Quando Jesus conheceu Simão, ele disse a famosa frase: "Você será pescador de homens", e o rebatizou como Pedro. O santo foi o primeiro Papa da igreja católica e, após a ressurreição de Jesus, passou a andar pelo mundo pregando o evangelho.



Uma história de São Pedro mundialmente conhecida é a das três negações, em que Jesus profetizou que o apóstolo o negaria três vezes antes do amanhecer, enquanto estava preso, e assim ocorreu.



O catolicismo diz que o Dia de São Pedro é comemorado no dia 29 de junho porque foi quando ele teria sido martirizado, preferindo morrer do que renunciar à sua fé. Pedro foi perseguido pelos romanos, preso, e condenado à crucificação.



O santo teria pedido para ser crucificado com a cruz de cabeça para baixo, por não se sentir digno de morrer da mesma forma que Jesus. Seus restos mortais estão no altar da Igreja de São Pedro, em Roma, capital da Itália.

Pedro tem forte ligação com as festas juninas, pela tradição da Igreja de homenagear os santos no mês. Ele forma o trio de homenageados nas comemorações com Santo Antônio e São João.

*Reportagem do estagiário Gabriel Rechenioti, sob supervisão de Raphael Perucci