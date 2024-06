Festa vai contar com nove shows, missa, procissão marítima, barraquinhas, comidas típicas, artesanato e muito mais! - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 27/06/2024 11:29 | Atualizado 27/06/2024 11:29

Rio das Ostras - A Boca da Barra se prepara para um final de semana de celebração em homenagem a São Pedro, o santo protetor dos pescadores. Entre os dias 28 e 30 de junho, de sexta a domingo, a região será tomada por uma série de eventos que incluirão nove shows, missa, procissão marítima, barracas de comidas típicas, artesanato e diversas outras atrações.

Na sexta-feira, dia 28, as festividades terão início às 18h30 com a abertura das barracas de comidas típicas. A programação musical começará às 19h30 com a apresentação do trio Baião Lunar, seguido por Trio Lumiar e Forró Pé na Estrada, que prometem animar os presentes.

No sábado, dia 29, as atividades religiosas começarão às 14h com a procissão marítima em homenagem a São Pedro, seguida por uma missa campal. A partir das 19h, os shows serão conduzidos por Mandacaru in Trio, Forró da Praça e as Florroseiras.

No domingo, dia 30, último dia de celebração, as barracas abrirão às 16h, e a programação musical começará às 17h com Forró Gamadinho, seguido pela cantora Marah e encerrando com Baiaco do Forró, garantindo um encerramento animado para o evento.