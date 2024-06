Poeira levantada pela obra incompleta invade as residências e compromete a saúde dos residentes - Foto: Reprodução

Publicado 27/06/2024 09:41

Rio das Ostras - Moradores do bairro Enseada das Gaivotas, em Rio das Ostras, estão intensificando suas cobranças diante da prolongada espera pela conclusão das obras na rua Euclides da Cunha. Iniciada em março de 2022 com a promessa inicial de ser entregue em 110 dias, a obra, realizada pela empresa E. B. Terraplenagem e Construção 2010 Ltda ME, já se arrasta por mais de dois anos, deixando a comunidade local em um estado de frustração e insatisfação crescentes.



O que começou como uma esperança de melhorias significativas na infraestrutura do bairro tornou-se um desafio diário para os moradores. Em dias quentes, a poeira levantada pela obra incompleta invade as residências e compromete a saúde dos residentes, especialmente crianças e idosos. Já nos períodos chuvosos, a falta de drenagem adequada transforma as vias em verdadeiras trilhas de lama, dificultando a locomoção e aumentando os riscos de acidentes.

A falta de ação efetiva por parte da Prefeitura de Rio das Ostras agrava ainda mais a situação. Os moradores se sentem abandonados pela gestão municipal, que não apenas falhou em cumprir o prazo estabelecido para a conclusão da obra, mas também não tem dado respostas satisfatórias às constantes reclamações e demandas da comunidade.



Em nota a Prefeitura de Rio das Ostras informou que já notificou a empresa responsável e estendeu o prazo até final de novembro para concluir a obra, já que a troca de empresa ocasiona a interrupção da obra e oneração dos cofres públicos municipais.

