Personagem estará no Simplesmente Noivas, que chega à 10ª ediçãoFoto: Divulgação

Rio das Ostras - Neste domingo (30), Rio das Ostras ganhará um toque especial de Las Vegas com a participação ilustre do rei do rock, Elvis Presley. A famosa figura, conhecida por realizar casamentos em Las Vegas e em diversas cidades ao redor do mundo, estará no evento "Simplesmente Noivas" das 15h às 21h, na pousada Latitude 22. Elvis realizará casamentos fictícios gratuitamente para todos os casais presentes.

Durante o evento, Elvis recepcionará os casais em um altar especialmente preparado para a 10ª edição do Simplesmente Noivas, que ocorrerá nos dias 29 e 30 de junho. “É uma oportunidade perfeita para pedidos de noivado, renovação de votos e pré-casamentos oficiais sob as bênçãos do Rei do Rock. Os casais apaixonados poderão tirar fotos incríveis para as redes sociais,” afirma Valéria Pinheiro, organizadora da feira.

Simplesmente Noivas é uma das maiores feiras de casamento da região, trazendo oportunidades únicas tanto para casais quanto para empresários do setor. Os casais podem organizar todos os detalhes do casamento no mesmo dia a preços promocionais, enquanto os fornecedores têm a chance de fechar novos negócios.

Os visitantes do Simplesmente Noivas poderão sair do evento com o casamento completo, desde a cerimônia até a festa, incluindo todos os preparativos. O evento contará com uma vasta gama de fornecedores, incluindo fotógrafos, cinegrafistas, DJs, bandas, serviços de buffet, doces, bolos, open bar, vestidos de noiva e trajes para daminhas, noivos, padrinhos e pajens, cabines fotográficas, mobiliário, serviços de cerimonialistas e pacotes de lua de mel, entre outros.

“A feira promete ser um evento inesquecível para todos os casais que desejam planejar o casamento dos sonhos, com a diversão e a bênção do icônico Elvis Presley,” conclui Valéria.