Equipes nadaram da Praia da Boca da Barra, em Rio das Ostras, até a Praia de João Fernandes, em BúziosFoto: Divulgação

Rio das Ostras - Sete nadadores das equipes Natação no Mar e Resende Águas Abertas aceitaram a missão de nadar da Praia da Boca da Barra, em Rio das Ostras, até a Praia de João Fernandes, em Búzios, no último sábado (22). O trajeto, de cerca de 25 km, foi concluído em 8 horas de intensas braçadas. Este circuito agora fará parte do calendário anual de maratonas em águas abertas do Brasil.

Artur Pedroza, de 50 anos, nadador e árbitro internacional de desafios em alto mar, oficializou esse percurso. Nas redes sociais, ele destacou que as adversidades em águas abertas enriquecem a vida dos nadadores. “Podemos não perceber na hora, mas as dificuldades nos tornam mais fortes e mais preparados para o que encontramos no esporte e em outras áreas da nossa vida”, refletiu Pedroza, natural de Resende, no sudoeste do Rio de Janeiro.

Pedroza e Arthur Ferreira, atleta de apenas 16 anos e bolsista do programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Rio das Ostras, nadaram os 25 km do percurso sem parar. Além deles, participaram do revezamento os jovens Jean Charles, de 17 anos, Lennon Silva, de 18, Fernando Pedroza, de 16, e os mais novos, Lucas Valentim e Ernesto Martin, ambos com 14 anos.

O desafio contou com o suporte de um barco com piloto, socorrista, cronometrista e a coordenadora do projeto Natação no Mar, Izabel Thomas. Para ela, é uma emoção intensa ver um evento dessa magnitude em Rio das Ostras.

“É um desafio surpreendente e inédito. Nadar 25 km em águas abertas, enfrentando ondulação, vento e correntes entre as duas cidades é difícil. Mas chegar lá é gratificante demais, e tenho certeza de que ter uma Ultramaratona pra chamar de nossa vai contribuir muito para o desenvolvimento do esporte aqui na cidade”, comentou.