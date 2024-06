Ação gratuita acontece neste sábado, 29, ao lado da Praça do Trem - Foto: Ilustração

Ação gratuita acontece neste sábado, 29, ao lado da Praça do TremFoto: Ilustração

Publicado 24/06/2024 13:49

Rio das Ostras - No próximo sábado, 29 de junho, Rocha Leão, em Rio das Ostras (RJ), se preparará para uma manhã dedicada à educação oceânica. Das 9h às 12h, ao lado da Praça do Trem, crianças e moradores locais poderão participar de um evento gratuito focado na conscientização sobre os ecossistemas marinhos e as maneiras de melhorar a saúde dos oceanos.

Promovido pelo Projeto Iurukuá, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o evento contará com uma programação dinâmica e interativa. Os participantes terão a chance de conhecer a diversidade das tartarugas marinhas brasileiras, especialmente as que desovam em Rio das Ostras. Além disso, haverá discussões sobre os impactos das atividades humanas nos ecossistemas marinhos e como contribuir para sua conservação.

Com atividades projetadas para todas as idades, o objetivo é envolver toda a comunidade de Rocha Leão, promovendo a educação e a conscientização ambiental de maneira inclusiva e acessível.

"O Projeto Iurukuá dissemina a educação oceânica no estado do Rio. No sábado, convidamos a comunidade de Rocha Leão para uma ação coletiva que possa despertar na população o sentimento de pertencimento e o desejo de contribuir com a preservação dos oceanos. A oficina terá atividades para todas as faixas etárias, com linguagem acessível e inclusiva", explicou o professor Vinícius Albano Araújo, coordenador do projeto.

Araújo também destacou que o evento será uma oportunidade para compartilhar ideias sobre mudanças de hábitos que podem ajudar na preservação da natureza. "É uma oportunidade para compartilharmos ideias sobre mudanças de hábitos que podem beneficiar a natureza", afirmou.

A atividade faz parte de uma pesquisa científica do projeto de mestrado do Programa de Pós-Graduação Profissional em Ambiente, Sociedade e Desenvolvimento do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade (NUPEM-UFRJ). Com o apoio da Fundação Rio das Ostras de Cultura, a expectativa é que o evento não só eduque, mas também inspire a comunidade a adotar práticas mais sustentáveis e a se engajar na preservação dos ecossistemas marinhos.