Previsto para os dias 29 e 30 de junho, o evento deve movimentar cerca de R$ 1,5 milhão na economia local - Foto: Ilustração

Previsto para os dias 29 e 30 de junho, o evento deve movimentar cerca de R$ 1,5 milhão na economia localFoto: Ilustração

Publicado 21/06/2024 13:40

Rio das Ostras - Rio das Ostras está se firmando como um dos destinos preferidos para casamentos, conhecidos como Destination Wedding. Casais de todo o Brasil têm optado pelas paisagens deslumbrantes da cidade para realizar suas cerimônias. O Salão Simplesmente Noivas, agora em sua 10ª edição, é um evento de grande sucesso, consolidado como a maior feira de casamentos e festas da Região dos Lagos e Norte Fluminense. Previsto para os dias 29 e 30 de junho na Pousada Latitude 22, o evento deve movimentar cerca de R$ 1,5 milhão na economia local. A entrada é gratuita.

O evento transforma o cenário natural da pousada em um deslumbrante ambiente de casamento, com decoração especial elaborada por fornecedores. Haverá mesas decoradas, flores, música ao vivo, desfiles com as tendências de 2024/2025 e espaços instagramáveis para os noivos capturarem momentos inesquecíveis.

"Neste ano, preparamos um altar decorado onde um sósia de Elvis Presley realizará cerimônias, garantindo muitas fotos divertidas. Queremos que o evento mergulhe os visitantes no universo dos casamentos, aumentando ainda mais a realização de negócios," explicou Paula Meireles, uma das organizadoras do Salão.

Os visitantes do Salão Simplesmente Noivas poderão encontrar tudo para realizar o casamento dos sonhos, desde a cerimônia até a festa. O evento contará com fornecedores de fotografia, filmagem, DJs, bandas, buffet, doces, bolos, open bar, vestidos de noiva, trajes de noivos, cabines fotográficas, móveis, cerimonialistas e pacotes de lua de mel, entre outros.

De acordo com dados do Portal da Transparência, o estado do Rio de Janeiro registrou 71.402 casamentos em 2023, sendo que Rio das Ostras contabilizou 704 casamentos, injetando quase R$ 30 milhões na economia local. Até maio de 2024, já foram realizados 323 casamentos na cidade.

Ao longo das edições do Salão Simplesmente Noivas, centenas de contratos foram firmados entre pequenos empresários, gerando aproximadamente R$ 200 milhões para a economia local e criando cerca de 80 empregos diretos e indiretos por edição.

Além dos casais, o evento atrai moradores e turistas das cidades vizinhas, interessados em vivenciar a atmosfera de casamentos e festas de debutante.

O Salão Simplesmente Noivas é organizado pela Pousada Latitude 22, em parceria com MUV Eventos, About Decor, site Casar.com e Inter TV, com apoio institucional da Prefeitura de Rio das Ostras, Sindicomércio e HGA.

"Eventos como o Salão Simplesmente Noivas são fundamentais para a economia local, movimentando diversos setores e incentivando o turismo na região. Estamos muito otimistas com o impacto positivo desta edição para os negócios locais," afirmou Marcelo Ayres, presidente do Sindicomércio.