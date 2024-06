Seleção oferece oportunidade para docente, junto ao Departamento de Enfermagem - Foto: Ilustração

Publicado 20/06/2024 11:27

Rio das Ostras - A Universidade Federal Fluminense (UFF) do Rio de Janeiro inicia o período de inscrições para um novo Processo Seletivo, que visa a contratação de um Professor Substituto, na classe de Auxiliar. A oportunidade é direcionada ao Departamento de Enfermagem de Rio das Ostras, especificamente para atuar na área de Cuidado à Saúde Integral do Recém-Nascido, Criança e Adolescente.

Os interessados devem possuir graduação completa em Enfermagem. As inscrições serão realizadas exclusivamente através do site da UFF, começando às 12h do dia 24 de junho de 2024 e encerrando no dia 3 de julho de 2024. Será cobrada uma taxa de inscrição de R$ 50,00. Para aqueles que atendem aos critérios de isenção, é possível solicitar a dispensa do pagamento até o quinto dia do período de inscrições, enviando um e-mail para professorsubstituto.dgld.cpd@id.uff.br.

O contrato terá a duração de 12 meses, com uma carga horária semanal de 40 horas. O salário inicial é de R$ 3.412,63, podendo chegar a R$ 6.356,02, dependendo da titulação apresentada pelo candidato. Além disso, o docente receberá auxílio-alimentação de R$ 658,00 e auxílio-transporte.

O processo seletivo será composto por três etapas. A primeira é uma prova escrita, que ocorrerá no dia 8 de julho de 2024. A segunda fase consiste em uma prova didática, programada para o dia 9 de julho de 2024. A terceira e última etapa é a análise do currículo vitae, com entrega da documentação exigida no mesmo dia da prova didática.

Este Processo Seletivo terá uma validade de dois anos a partir da data de homologação, sem possibilidade de prorrogação. Mais informações podem ser encontradas no edital de abertura disponível no site da UFF.