Ambiente celebra o arraiá com música, dança e comidas juninas - Foto: Divulgação

Publicado 20/06/2024 14:35

Rio das Ostras - O mês de junho chegou e o Shopping Plaza Rio das Ostras não poderia ficar de fora das festividades tradicionais. O primeiro Arraiá do Plaza já está em pleno vapor, oferecendo aos visitantes um ambiente típico para desfrutar o melhor da festa de São João. O evento teve início no dia 12 e seguirá até o dia 24 deste mês, com horários especiais durante a semana das 17h às 22h, e nas sextas e finais de semana das 12h às 22h.

A programação é vasta e diversificada, garantindo entretenimento para todos os gostos. Os presentes podem aproveitar shows gratuitos de forró e sertanejo, apresentações de quadrilha e barracas com delícias da culinária junina, como pamonha, milho verde, caldo, cocada, bolo, pipoca e cachorro quente. As barracas são geridas pelas Paróquias Católicas e pela ONG Adote Rio das Ostras, dedicada à proteção dos animais.

Para as crianças, há um espaço kids com touro mecânico, cama elástica e brinquedos infláveis, onde a diversão custa apenas R$ 20,00 por 30 minutos. O Arraiá do Plaza está localizado na área externa, ao lado da Vila Gourmet, marcando também a inauguração oficial desse espaço renovado.

Os visitantes do shopping serão surpreendidos pela decoração caprichada, repleta de bandeirolas, esteiras e tecidos de chita, elementos tradicionais das festas juninas que dão um charme especial ao ambiente.