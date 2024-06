Aposta de Marcelino é alta, mas sua trajetória política demonstra uma capacidade de articulação que pode ser determinante - Foto: Ilustração

Publicado 21/06/2024 17:02 | Atualizado 21/06/2024 17:03

Rio das Ostras - Em Rio das Ostras, a sucessão municipal ganha contornos definidos sob a liderança do prefeito Marcelino da Farmácia. Em um movimento estratégico, Marcelino confirmou a indicação de Maurício BM como seu sucessor à prefeitura, com a secretária municipal de Bem Estar Social, Eliara Fialho, como candidata a vice na chapa.

A relação entre Marcelino e Maurício BM é sólida e de longa data. Maurício participou do governo de Marcelino desde o início de sua gestão, ocupando cargos chave, como o de Subsecretário de Obras, onde foi responsável pela pasta dos serviços públicos. Com o apoio contínuo de Marcelino, Maurício se destacou na política local. Primeiro, foi eleito o vereador mais votado, e posteriormente, com a força do grupo governista, alcançou a presidência da Câmara Municipal, contando com o voto unânime dos vereadores da base do governo.

O homem das obras de Marcelino:

A pasta de Obras, atualmente sob o comando de Daniel Martins Gomes, nomeação de Maurício BM, desempenha um papel crucial na estratégia de Marcelino. Daniel, que tem uma ligação estreita com Maurício desde que este foi chefe da subsecretaria de Serviços Públicos, administra os maiores contratos de obras e serviços públicos da cidade, reforçando a estrutura de apoio ao presidente da Câmara.

Recentemente, Maurício BM tem sido visto ao lado do CEO da Rio Mais Saneamento, realizando visitas aos bairros e gravando vídeos para suas redes sociais, intensificando sua presença na pré-campanha. Esses esforços são parte da tentativa de Marcelino de melhorar a imagem de sua administração e apresentar Maurício como a melhor opção para a continuidade do seu projeto em Rio das Ostras.

A liderança de Marcelino sobre Maurício BM e sua capacidade de mobilização evidenciam a importância de sua influência no cenário político local. Com a indicação de Eliara Fialho como vice, a chapa puro sangue busca consolidar um projeto de continuidade. A aposta de Marcelino é alta, mas sua trajetória política demonstra uma capacidade de articulação que pode ser determinante na disputa eleitoral que se aproxima.