Foi encontrado na posse de uma sacola contendo 31 pinos de cocaína, totalizando 62g da substância, além de R$100,00 em espécie - Foto: Divulgação

Publicado 21/06/2024 15:18 | Atualizado 21/06/2024 15:21

Rio das Ostras - Uma operação coordenada pelo 32º Batalhão de Polícia Militar - 3ª Companhia resultou na prisão de dois suspeitos por tráfico de drogas na Rua Novo Horizonte, na localidade conhecida como Portelinha, em Âncora, Rio das Ostras.

A ação foi desencadeada após informações indicarem que indivíduos vestidos com roupa preta e camisa listrada com boné amarelo estavam envolvidos com o comércio ilegal de entorpecentes na região. As equipes se deslocaram até a localidade "Síria", onde realizaram um cerco tático.

Durante a operação, os policiais observaram dois suspeitos que coincidiam com as características mencionadas, saindo da "Síria" em direção à ponte do valão rumo a Âncora. Após a abordagem, um dos suspeitos, vestindo roupa preta, foi encontrado na posse de uma sacola contendo 31 pinos de cocaína, totalizando 62g da substância, além de R$100,00 em espécie.

Os detidos foram conduzidos à 128ª Delegacia de Polícia para as medidas cabíveis perante a autoridade policial.