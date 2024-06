Ministério Público solicitou a busca e apreensão dos aparelhos celulares e computadores dos investigados - Foto: Reprodução

Ministério Público solicitou a busca e apreensão dos aparelhos celulares e computadores dos investigadosFoto: Reprodução

Publicado 24/06/2024 11:36

Rio das Ostras – O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Rio das Ostras, está conduzindo uma investigação sobre supostos crimes de corrupção, formação de quadrilha e concussão relacionados à reforma do Colégio Municipal Fany Batista Esteves. A investigação envolve funcionários públicos e empresários do setor de construção civil.



O inquérito policial, identificado como IP nº 128-3959/2020, visa apurar possíveis crimes cometidos por Antonio de Jesus Ramos da Silva Isidoro, Frederico Gustavo Passos de Almeida, Roberto Hachiya de Azevedo e Daniel Martins Gomes. A construtora L. S. Pimentel venceu a licitação para a reforma do colégio, porém, durante o processo, os sócios Luilson da Silva Pimentel e Rosiléa Pereira da Motta foram abordados pelo presidente da comissão de licitação, identificado como Fernando, que teria oferecido facilidades em troca de propina.



Após a recusa dos empresários em pagar a porcentagem solicitada, a obra passou a enfrentar diversos obstáculos administrativos e técnicos, como exigências de construções fora dos padrões e sabotagens nos projetos de engenharia. O engenheiro Antonio de Jesus Ramos da Silva Isidoro, ex-funcionário da construtora, teria entregue projetos de engenharia vazios e orientado erroneamente a empresa.



Além dos problemas administrativos, Luilson da Silva Pimentel relatou ter sido abordado por indivíduos armados em via pública, enquanto Rosiléa Pereira da Motta foi vítima de roubos em duas ocasiões distintas, ambas sob investigação. Mensagens de intimidação também foram enviadas para o celular da vítima por meio do número identificado.



Diante das evidências, o Ministério Público solicitou a busca e apreensão dos aparelhos celulares e computadores dos investigados, além da quebra de sigilo de dados para aprofundar a investigação. A Promotora de Justiça Clarice Zeitel Vianna Silva argumentou que tais medidas são essenciais para a coleta de provas e para proteger as vítimas de possíveis ameaças.



O Ministério Público aguarda o deferimento do pedido de busca e apreensão e planeja a oitiva de testemunhas e a coleta de laudos periciais dos objetos apreendidos. A investigação continua em caráter sigiloso, visando elucidar os fatos e responsabilizar os envolvidos.



Essa investigação ressalta a importância da integridade nos processos licitatórios e o compromisso do Ministério Público em combater a corrupção e proteger os direitos dos cidadãos.



Para mais informações, a Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Rio das Ostras está localizada na Travessa Verônica Martins, nº 4.931, 4º Andar, Centro, Rio das Ostras, RJ, CEP 20020-080, telefone: (22) 2771-8029.

Essa reportagem sintetiza os principais pontos do documento fornecido e apresenta os fatos de forma clara e objetiva, adequada para divulgação em um meio jornalístico.