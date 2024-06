Servidores da educação de Rio das Ostras entraram em greve e estão cobrando soluções - Foto: Reprodução Rede Social

Publicado 25/06/2024 13:32 | Atualizado 25/06/2024 13:41

Rio das Ostras - Os servidores da educação de Rio das Ostras decidiram entrar em greve como último recurso diante da falta de diálogo e de medidas efetivas por parte do Prefeito Marcelino Borba e seu possível pré-candidato Maurício BM. A decisão de paralisar as atividades foi motivada pela frustração acumulada ao longo de meses de tentativas infrutíferas de negociação com a administração municipal.



Os educadores argumentam que há anos enfrentam condições precárias de trabalho, salários defasados e falta de valorização profissional. "Estamos lidando com salas superlotadas, falta de estrutura nas escolas e ausência de materiais básicos para o ensino adequado dos nossos alunos", desabafou uma professora na rede social.



A greve, que começou com assembleias e manifestações pacíficas, ganhou força conforme os servidores perceberam que suas demandas não eram levadas a sério pela administração municipal. "Não podemos mais esperar. O Prefeito e seu candidato, que buscam a reeleição, ignoram nossos problemas enquanto fazem promessas vazias em campanha", critica outro manifestante.

Os grevistas afirmam que estão dispostos a manter a paralisação até que medidas concretas sejam tomadas para resolver os problemas estruturais e salariais que afetam diretamente a qualidade da educação pública em Rio das Ostras. Enquanto isso, a população e alguns pais dos alunos manifestam apoio em redes sociais à causa dos educadores, destacando a importância de um diálogo aberto e de ações imediatas por parte da Prefeitura.

Sobre a greve a equipe de reportagem do jornal O DIA - Projeto Cidades, aguarda uma posição da Prefeitura.

