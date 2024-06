Concha acústica ganha cores do arco-íris; shows, eventos e ações especiais que celebram a comunidade - Foto: Ilustração

Concha acústica ganha cores do arco-íris; shows, eventos e ações especiais que celebram a comunidadeFoto: Ilustração

Publicado 25/06/2024 10:43 | Atualizado 25/06/2024 10:56

Rio das Ostras - No próximo sábado (29), Rio das Ostras sediará um grande evento em celebração ao Mês do Orgulho LGBTQIA+. A Concha Acústica, localizada no Centro, será o palco do primeiro encontro regional da cultura LGBTQIA+ da Baixada Litorânea, que começará às 17h.

A programação do evento inclui uma série de atrações como shows de drags, apresentações de cantores e DJs, ensaio do bloco LGBT Folia e open cooler. Entre os artistas confirmados estão DJ Kaila Dreans, DJ Melkan, Kim, DJ Laura Braune, Gabi Monteiro, DJ Nanda Machado e Naome Shine.

A organização do evento, em parceria com o Grupo Ostras G Diversidade, uma ONG que atua pelos direitos humanos, cidadania LGBTQIA+, cultura e inclusão social há mais de 15 anos em Rio das Ostras, destacou a importância da celebração: “Estamos animados para este grande encontro em homenagem ao mês do Orgulho LGBTQIA+. Queremos encher o centro de Rio das Ostras com as cores do arco-íris, promovendo amor, alegria, inclusão e visibilidade para a comunidade LGBTQIA+.”

O evento promete ser um marco na região, celebrando a diversidade e promovendo a visibilidade da cultura LGBTQIA+ em um ambiente de festa e inclusão.