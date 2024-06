Murilo competiu em dupla com o cabofriense Matheus Cordeiro - Foto: Divulgação

Publicado 27/06/2024 11:23

Rio das Ostras - Murilo Nascimento, atleta de Rio das Ostras, participou da mais importante competição de vôlei de praia do país, que aconteceu em Cuiabá, Mato Grosso, de 19 a 23 de junho. O evento reuniu competidores de todos os estados brasileiros. As próximas competições estão programadas para acontecer em São Luís (MA), Teresina (PI), João Pessoa (PB) e Natal (RN).

Murilo, em parceria com Matheus Cordeiro, de Cabo Frio, enfrentou a equipe de São Paulo na fase de grupos, conseguindo uma vitória significativa. A dupla alcançou a 17ª posição na classificação geral do torneio.



"Nosso time é novo, mas conseguimos vencer uma equipe mais experiente como a de São Paulo. Estamos focados em nos preparar para as próximas etapas do circuito nacional", afirmou Murilo.